Olari Elts: varahommikused signatuurid olid minu jaoks tundmatud

ERSO ja ringhäälingu sajanda aastapäeva puhul on uue kõla saanud mitme tele- ja raadiosaadete signatuurid. ERSO peadirigent Olari Elts tõdes "Ringvaatele", et tema jaoks pakkusid avastamisrõõmu varahommikused kõllid nagu "Klassikahommik" ja "Terevisioon".

Detsembris sajandat sünnipäeva tähistav ERSO tegi rahvusringhäälingule muusikakuu ja saabuva juubeli puhul kingituse, mängides sisse uusversioonid mitme raadio- ja telesaate helikujundusele.

Vaatajatele-kuulajatele tuttavad helid on saanud juurde suursugusust ja pidulikkust ning on omal moel kummardus ühise ajaloo ees, kui ringhäälingu juures tegutses sümfooniaorkester ja saadetes kõlas muusika elavas esituses.

"Ringvaate" tunnusmuusika lõi Sven Lõhmus, ERSO-le arranžeeris selle aga Tõnu Kõrvits. ERSO peadirigendi Olari Eltsi sõnul signatuuride mängimine keeruline ei ole, aga keerukas võib olla just seadjal. "Orkestrile sellised väikesed asjad tavaliselt liiga keerulised ei ole. Aga mine tea, võib ka ärevamaid hetki tulla. Eks me natukene peame parandama ja harjutama."

"Võtame seda kõike väga tõsiselt. See on ka oluline, sest kus tavaline inimene ikka ERSO-t kuuleb. Paljud kontserdile siiski ei jõua ja näevad meid võib-olla laulupeol ja mõnel kurvemal sündmusel mängimas. Hetkeks selline boost nende signatuuride näol on päris tore," tõdes Elts.

Tõnu Kõrvits ise ütles, et Sven Lõhmuse loodud "Ringvaate" kõlli ümber seadmine ei olnud üldse keeruline. "See oli juba iseenesest väga orkestraalne, seal olid sellised ilusad kihid. Väga hea ja mugav oli orkestreerida. Ei pidanud midagi leiutama."

Uue helikujunduse saavad Klassikaraadio "Kontserdisaalis", Klassikahommik "Tere hommikust", Klassikaraadio signatuur, Vikerraadio "Vikerhommik", Vikerraadio "Uudis+", Vikerraadio "Müstiline Venemaa", Vikerraadio "Käbi ei kuku…", Vikerraadio "Eesti lugu", Raadio 4 signatuur, ETV "OP", ETV2 "Plekktrumm", ETV "Esimene stuudio", ETV "Terevisioon", ETV "Ringvaade".

Elts tõdes, et varahommikused kõllid on tema jaoks pigem tundmatud. ""Klassikahommiku" signatuuri ei olnud ma näiteks elu sees kuulnud. See oli Liisa Hirschi poolt väga põnevalt orkestreeritud. Muidugi ka "Terevisioon", mis on ka varajane saade, millest ma väga palju osa ei saa," rääkis Elts ning lisas, et talle tuttava "OP-i" signatuuriga saadi kiiresti hakkama.

Rasmus Puur tegi uue seade Sander Joone "Plekktrummi" tunnusmuusikale. "Keeruline ülesanne see ei olnud, sest need signatuurid ei ole pikad. Need on meil kõigil kõrvus. Tuli üsna loomulikult. Ühe õhtu pidi nuputama, aga vaatame, kuidas see nüüd kõlama hakkab ja kas see on see, mis ma mõtlesin," naeris Puur.