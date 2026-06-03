Stig Rästa: ma ei häbene öelda, et tahan popmuusikamaailma tippu jõuda

Muusik Stig Rästa rääkis Vikerraadios, et tänu rahvasaadiku tööle riigikogus pole tal enam sotsiaalset ärevust, kui peab võõraste inimestega tutvust sobitama. Rästa sõnul on tema eesmärk Rootsis elades luua kontaktid õigete inimestega ja kirjutada hitte, et popmuusikamaailma tippu jõuda.

"Tulin otse töölt, riigikogust," sõnas laulja, laulukirjutaja, produtsent, riigikogu liige ja koolitaja Stig Rästa.

"Tööalaselt on kõige parem roll mu jaoks muusiku, produtsendi ja õpetaja roll. Rahvasaadiku roll on ka väga äge, pole enam ammu nii palju õppinud kui aasta ajaga riigikogus," tõi Rästa välja.

Rästa osales valimistel Eesti 200 nimekirjas ja oli nimekirjas päris kaugel, aga juhtus nii, et pidi asendusliikmena riigikogusse minema. "Töö on seal väga hästi planeeritud. Esmaspäeva hommikul algavad fraktsiooni koosolekud, kus nädala plaanid arutatakse läbi. Iganädalased koosolekud on minu jaoks uus. Siis jaguneme komisjonidesse, suures saalis tuleb täiskogu istung," selgitas muusik.

Rästa sõnul oli tal alguses päris raske. "Aga ma saan seletada eesti rahvale, mis riigikogus tegelikult toimub. Võtan mõne teema ette ja selgitan näiteks sotsiaalmeedia abil noortele, mida see teema üldse tähendab. Mind huvitavad AI-teemad, sel teemal räägin kaasa. Asendusliikmena olen saanud käia kultuurikomisjonis kaasa rääkimas autoriõiguste teemal, millega ma isiklikult tunnen, et olen oluliselt rohkem kursis. Siit tuleb mul see koolitamise osa, et kui ma suudan mõnele algajale asja lihtsalt selgeks teha, siis saan aru, kas ma ise üldse valdan teemat võin mitte."

"Muusikamaailmas on kontaktid ja suhted üliolulised. Pead inimestega suhtlema. Loomeinimesena oli mul veel kaks aastat tagasi päris raske mõnel rahvusvahelisel muusikakirjutajate konverentsil ja su ümber on inimesed, kes on ülipalju muusikat välja andnud ja kirjutanud lugusid ja sa pead minema nende juurde ja ennast tutvustama. See tõmbab sotsiaalse ärevuse kõvasti käima, aga nüüd, kui ma olen aasta aega riigikogus olnud, olen avastanud, et see ärevus on mul ära läinud. Rootsis julgen nüüd erinevatel üritustel minna inimeste juurde ja ennast tutvustada, tutvumine on minu jaoks oluliselt lihtsamaks läinud," muheles Rästa.

Rästa pere elab Rootsis. "Ma tegelikult ikkagi tööalaselt üritan, ja ma ei häbene seda öelda, muusikamaailma tippu jõuda, mis on kõige raskem asi üldse, see on nagu tippsport, sinna jõuab 0,1 protsenti inimestest, aga ma endiselt proovin veel peale 20 aastat," sõnas muusik. "Rootsis pidin panema ennast olukorda, kus ma alustan nullist. Samas on mul Eestist kaasa võtta 15-aastane muusikuna tegutsemise pagas. Sa pead ennast Rootsis ikka jõhkralt tõestama ja see võtab aega," sõnas muusik.

Stockholm Cowboys bändiga esinevad nad nüüd Gröna Lund lõbustuspargis. "Sellega oleme aasta aega tegelenud, et saaksime sinna esinema. Seal on 60 aastat maailma staarid käinud esinemas."

Rootsi plaadiprodutsendi ja laulukirjutaja Max Martiniga Rästa kohtunud veel ei ole. Martin on maailma popmuusika kuningas, kelle kirjutatud on viimase 30 aasta kõige suuremad pophitid. "Aga ma tean, kus ta on. Kesklinnas on üks kindluse moodi maja, kus on stuudiod ja selle maja lähedal on üks hotell, mis kuulub talle. Kui talle tulevad sinna maailmakuulsad artistid nagu Ariana Grande salvestama, siis nad, kapuuts peas, liiguvad selle hotelli ja maja vahet," ütles Rästa.

Vahel sõidab ta Martini majade ümber rattaga ja uurib, ega produtsent seal kuskil kohvikus ei istu. "Olen meie kohtumishetkeks valmistunud. Kui ma juhuslikult näen teda, siis tean, mis ma talle ütlen ja milliseid lugusid talle lasen."

Rästa sõnul on kolm suurt plaadifirmat, kes kogu muusikamaailma 95 protsendi ulatuses omavad. "Muusikaplatvormide kasutamine on nii suurel tõusuteel, kõik inimesed saavad luua muusika sarnast toodet, ja see on rahva seas läinud väga popiks. Näiteks platvormi Suno kasutajate maht on kasvanud jõhkralt, mis tähendab seda, et inimesed loovad ise muusikat ja hakkavad Spotifyst vaikselt ära liikuma. Universal Music Grupp mõtles sellise asja välja, et Spotifys saab rahvas sedasama asja teha meie muusikaga. Rahvas saaks siis ainult Universal Music Grupile kuuluvaid laule kasutada või siis neid artiste, kes selleks loa annavad. Kui neid laule nüüd Spotifys kuulatakse, siis Universal genereerib uut tulu. Inimesed, kes remiksivad, ei saa sellest mingit raha, nemad saavad ainut kogemuse, küll aga nad peavad selle eest natuke maksma. Nüüd on plaadifirmad Sony ja Warner ka kambas. Aga see kõik on alles kokkulepe, mingit toodet pole veel sündinud," selgitas Rästa.