Eestis elav inglanna: esimene saunaskäik rabas mind

Kaks aastat tagasi Eestisse kolinud inglanna Shauna Soitu armastab Eesti loodust, kultuuri ja ellusuhtumist. Kuigi täpitähtede õppimine oli paras peavalu, tahab ta ka eesti keele korralikult selgeks saada.

Suurbritanniast pärit Shauna Soitu kolis Eestisse kaks aastat tagasi. Siia meelitas teda armastus.

"Me kohtusime puhkusel Mehhikos. Peatusime samas hotellis. Kohtusime juhtumisi basseinis. Tõenäosus, et kokku saaksime, oli nii väike. Olen nii tänulik, sest nüüd elan Eestis ja mul on imeline elu," rõõmustas Soitu "Ringvaates".

Täiesti võõras Eesti naisele polnud, näiteks teadis ta, et siit on pärit firmad nagu Skype ja Bolt. Enne kolimist käis ta ka mõned korrad siin külas.

"Armusin mitte ainult Tallinnasse, vaid ka maakohtadesse. Käisime rabamatkadel. See siinne rahu ja turvalisus, mida tundsin, meeldis mulle väga. Kui pidime otsustama, kas Inglismaa või Eesti, ütlesin, et proovime siis Eestit."

Tänaseks on Soitu tähelepanekud Eestis ja eestlaste kohta kogunud sotsiaalmeedias kümneid tuhandeid fänne. Otsus Eesti elu kohta videoid tegema hakata sündis Soitul juhuslikult, kui ta soovis Tiktokis jagada, mida ta eesti keele tunnis õppis.

"Olin äsja õppinud end tutvustama, kust ma tulen ja nii. Olin enda üle nii uhke! Mõtlesin, et issakene, pean kõigile teada andma! Kuulutasin ka kõigile töökaaslastele, ise nii elevil. Mõtlesin, et pean selle videosse võtma ja emale-isale saatma, et ma räägin eesti keelt. Tegin video ja mõtlesin, et näitan siis juba Tiktokis ka. Mõnda aega ei vaadanud oma telefoni ja siis see oli Tiktokis hullult levima hakanud. See üllatas mind. Nii otsustasingi hakata oma teekonda jäädvustama," rääkis ta.

Kui inglased armastavad ka võõrastega tühjast-tähjast rääkida, siis Soitu kogemusel eestlastega nii ei ole.

"Kui esmakordselt Eestis tööle läksin ja üritasin kellegagi köögis vestelda, olid inimesed täielikus segaduses, et miks see tüdruk minuga räägib, miks ta küsib mida ma lõunaks söön: mis temal sellest? Olin veidi üllatunud ja tõmbusin tagasi. Aga nüüd olen harjunud. Olen reserveeritud, kaitsen oma aega ja energiat. Minu meelest on see hea," sõnas naine. "Lisaks mulle meeldib käia looduses, ma armastan sauna. Ütleksin, et olen ära eestindatud."

Oma esimest saunakülastust mäletab Soitu tänaseni väga eredalt. Ta oli siis Raplas oma abikaasa Kerdi vanematel külas. Eriti meeldejäävaks osutus vihtlemine. "Olin täiesti rabatud. Polnud enne sellist sauna saanud. Aga see oli lahe kogemus," naeris ta.

Paar kuud tagasi pidasid Shauna ja Kert maha suure pulmapeo. Ka see pakkus Shaunale ja teistele inglastele üksjagu üllatusi. Omaette kogemust pakkus pruudirööv.

"Mu mees pidi täitma mingid ülesanded. Nukul mähkmeid vahetama ja laulu laulma, et mind tagasi saada. Inglased ainult imestasid, mis toimub. Pöörane! Aga neile meeldis. Saan head tagasisidet kõigilt, kes Tallinnas käisid. Nad tahavad tagasi tulla, rohkem Eestit näha. Ütlevad, et parim pulm üldse!"

Samas on ka asju, millega ta veel täiesti harjunud ei ole, näiteks see kui palju sealiha Eestis süüakse. Samuti ei ole ta verivorstiga sõbraks saanud. "Äkki tänavu hakkab meeldima, ei tea. See pidavat tulema ajapikku," muigas Soitu.

Kodus räägivad Shauna ja Kert eesti ja inglise keelt segamini. Shauna leiab, et eesti keel on oluline lugupidamisest vähemalt algtasemel selgeks saada.

"Ma tahan saada lapsi ja neid siin kasvatada. Nemad hakkavad rääkima eesti keelt. Kui rumal oleks see, kui ema laste jutust aru ei saa. Kindlasti tahan eesti keele korralikult ära õppida."