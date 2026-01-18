Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

Muusik ja riigikogu liige Stig Rästa rääkis "Hommik Anuga" stuudios, et võtab tänavusel Eesti Laulul osalemist tõsisemalt kui kunagi varem ning tõdes, et riigikogutöös on oluliseks abivahendiks tehisaru.

Stig Rästa osaleb tänavu pärast pikemat pausi koos Victor Cronega Stockholm Cowboys nime all taas Eesti Laulul. "Ma pean tõdema, et ma ei ole eelnevatel kordadel nii palju tööd ühe Eesti Laulu võistluslooga teinud. Abikaasa Karina just tuletas meelde, et kui ma osalesin "Home'iga" aastal 2018, siis ma läksin ostsin finaalipäeval ühe triiksärgi, panin selga ja läksin esinema. See on ajuvaba ja ma ei tea, mis mul mõttes oli," rääkis Rästa.

"Aga seekord Karina on meie loovjuht, võtab kaelast kinni, suunab ja näitab, mida teha. See ütlus, et iga eduka mehe taga on tugev naine, peab paika. Olen eelnevalt olnud looder ja nüüd meil on jõhker plaan, mida me juba viimased mitu kuud järjest täidame," lisas ta.

Stig Rästa Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Kuna ei ole poolfinaale, siis nende kolme minuti jaoks, mis sa seal laval oled, tuleb eeltöö ikkagi niimoodi ära teha, et kui kuulaja seda vaatab, siis me kindlustame selle, et on küll hästi," naeris Rästa, kes võttis lavašõu korraldamiseks appi ka Ove Mustingu, kellega koos tutvustakse uusi ja Eesti Laulul ennenägematuid tehnilisi lahendusi.

"Me investeerime päris palju kui rääkida ajast ja rahast. Muidugi. Ega niisama ei saa," tõdes Rästa ning lisas, et Stockholm Cowboysega seotud igapäevaste väikeste ülesannetega nimekiri on pikk ja muutub peaaegu täiskohaga tööks.

Rästa tunnistas ka, et konkurents on sel aastal kõva. "Raske on, muidugi ja meil on väga raske, sest me oleme välismaal tulnud mehed. Rahvas kindlasti mõtleb, et mis asja me teeme seal."

Stig Rästa Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Lisaks Eesti Laulu finalisti tööle on Rästa Eesti 200 liikmena ametis ka riigikogus, kuhu ta pääses möödunud aasta kevadel Hendrik Johannes Terrase asendusliikmena. Hasartmängumaksu seaduse valguses naljatles Rästa, et tema ongi see, kes kõik läbi loeb.

"See on keeruline ja raske, ütleme ausalt. Aga sa võtad appi mingid tehisarud, ChatGPT, ja palud endale kui lihtsale inimesele see ära selgitada ja siis ma saan aru sellest. Need abivahendid on paratamatud ja muidu ei saaks mina isiklikult mitte midagi tehtud."

"Ma ei oleks arvanud, et ma suudan üle pika aja jälle nii palju uut õppida. Ma ei ole koolis käinud väga-väga pikka aega ja nüüd me istume klassis, klassijuhataja on ees, peab korda. Mina istun jälle kõige tagumises pingis, aga seekord olen hoolsam," naeris Rästa.