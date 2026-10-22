Lennukiga tööl käiv Argo Aadli: ma ei arvanud, et Eestis nii on võimalik

Argo Aadli rääkis "Terevisioonis", et mängib Kuressaare teatri lavastuses "Paljajalu pargis" esimest korda elus noort armunut ja see on väga tore roll. Aadli sõnul oli tema jaoks aga suur üllatus, et Eestis saab lennukiga tööl käia, sest mandrimehena tuleb tal Kuressaarde jõuda lennukiga.

Herbert Vinguna end rahva südamesse mänginud Argo Aadli saab Kuressaare teatris etendunud komöödias "Paljajalu pargis" kehastada väga põnevat tüpaazi. "Ma olen küll varasemalt mänginud komöödia sugemetega lavastustes, igas tragöödias on ka alati natuke komöödiat, aga otseselt komöödiatükis ma varem mänginud ei ole. See on mul esimene võimalus," tõdes Argo Aadli.

Aadli muheles, et saab esimest korda elus mängida laval noort armunut. "See on minu jaoks väga huvitav, et saan mängida armunud, äsja abiellunud ning oma teed alustavat noort advokaati," sõnas Aadli.

Grete Konksi jaoks on see teine lavastus Kuressaare teatris.

"Mina mängisin Kuressaare teatris 20 aastat tagasi, kui Garmen Tabor lavastas Smuuli luuletuste põhjal teatritüki. Mängisime koos Anu Lambiga," meenutas Aadli.

Konksi ja Aadli mängivad esimest korda teatrilaval koos. "Ühes filmis me kunagi koos ühe väikese sutsaka tegime," nentis Konksi.

Tööle jõudmiseks tuleb näitlejatel kasutada lennukit. "See tuli mulle täieliku üllatusena. Mina ei arvanud, et Eestis on võimalik lennukiga tööl käia, aga see tõesti sai tõeks," muheles Aadli. "Kuigi vahepeal oleme Saaremaal ka suisa püsielanikud."

Aadli arvates on Kuressaare teatri saal Eesti parimaid teatrisaale. "Maja ise on ka imearmas. Väga paljud inimesed üldse ei tea, et Kuressaares on kutseline repertuaariteater," tõi Aadli välja.

"Linnateatris tekkis mul selline auk, et ei olnud proove ja etendusi oli ka vähe ja sain Kuressaare teatri pakkumise vastu võtta. See on ainult suur rõõm, et selline ajaaken tekkis," lisas Aadli.