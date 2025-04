Stig Rästa: esimesel tööpäeval riigikogus sain põhiseadust muuta

Muusik Stig Rästa rääkis "Ringvaates" oma pere elust Rootsis ning selgitas, miks nad otsustasid sinna kolida. Riigikogu uue liikmena tõdes Rästa, et ta oleks nagu kooli klassiruumis tagasi ning oli uhke, et sai esimesel tööpäeval Eesti põhiseadust muuta.

Aasta aega tagasi kolis muusik Stig Rästa oma perega Rootsi elama. Paar nädalat tagasi sai ta aga teada, et on asendusliikmena saanud riigikogusse.

"Ma ei saa öelda, et oleksin elus pidanud väga palju rabelema ja toimetama, siis on äkki aeg," tõdes Rästa. "Selline teadmine on nüüd kujunenud, et tahaksime Rootsis veel vastu pidada, et lastel keel kinnistuks, selleks läheb veel paar aastat aega. Muusikaliselt ei ole ma ka jõudnud seal veel päris kõike seda saavutada, mida ma olen tahtnud. Need asjad võtavadki aega."

Muusik läks enda sõnul teise riiki, kus ta sisuliselt ei ole mitte keegi. Rästa käis oma abikaasaga ühes Rootsis koolis, kui Eurovisioon oli Rootsis ning Eestit esindas Jüri Pootsman. Mõni aeg hiljem külastasid nad Rootsis seda kooli juba teadlikult ja uurisid, kuidas lapsed kooli õppima saavad.

"Sealt see edasine otsus tuli juba lihtsamalt, kui öeldi, et ruumi on, koolis on väikesed klassid, tulge aga."

Rästa tõi välja Rootsi bürokraatia, kus näiteks pangakonto avamisega läheb aega kolm kuud, sest kiiremini lihtsalt ei saa. "Kui Eestis ikkagi on väga-väga turvaline elada, siis Rootsis ei ole," tõi Rästa välja.

Rästa elab Eestit Eurovisioonil esindanud muusiku Victor Crone'iga lähestikku ja nad teevad palju muusikalist koostööd.

"Riigikogu liikme töö tähendab seda, et istud õiguskomisjonis ja vaatad, mis seal tehakse, siis lähed annad aru Euroopa Liidu asjade komisjonis, mis me õiguskomisjonis otsustasime ja nii ta käib. Praegu mulle öeldakse, et need asjad on vaja sul korda teha, ma elan sisse, aga olen ju Viimsi omavalitsuses olnud, eks see töö on analoogne," nentis Rästa.

Oma esimesel tööpäeval riigikogus hääletas Rästa selle poolt, et Eesti põhiseadust muudetakse. "Kõik käisid mulle õlale patsutamas, et esimene tööpäev, väga paljud ei saa Eesti põhiseadust muuta. Selgus, et mul õnnestus see kohe esimesel tööpäeval," muheles Rästa.

Rästa sõnul näeb riigikogus töötamine välja, nagu oleks ta kooli klassiruumis tagasi. "Mu pinginaaber on Peeter Tali."