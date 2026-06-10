Maarja-Liis Ilus: oli õnn, et ma luksusliku elu tõttu hulluks ei läinud

Nelja-aastasena kuulsaks saanud Maarja-Liis Ilus rääkis Vikerraadios, et tema silmad on näinud metsikut rahalaristamist, kus plaadifirmas keegi raha ei lugenud. Ilusa sõnul oli see suur õnn, et ta luksusliku elu tõttu täiesti hulluks ei läinud.

"Olen näidanud oma tütrele Irisele "Õnneseene" videot, aga mu lapsed kuulavad teistsugust muusikat, see laul on nendest kuidagi mööda läinud. Ma mäletan salvestusest seda, et ma pelgasin veidi Jaanus Nõgistot, kes andis mulle käbi, mille ma arglikult vastu võtsin. Salvestused ja filmimised olid minu jaoks tähtsad tegevused, kui need toimusid, tuli end alati kokku võtta. Ave Kumpas ja Eve Viilup olid alati mu kõrval," meenutas muusik Maarja-Liis Ilus "Õnneseene" video filmimist. "Ma võtsin seda kõike väga tõsiselt."

Ilusa sõnul ei pidanud tema vanemad teda laulmiseks mitte kuidagi sundima. Teda juhatas muusika juurde lasteaia muusikaõpetaja, kes soovitas tal Ave Kumpase juurde laulma minna. Kuigi Ilusa ema on elupõline muusikaõpetaja, pole ta kunagi teda laulma õpetanud. "Mu ema oli ise ka noorena laulja. Mingi geneetilise pisiku olen ma emalt saanud, aga õpetajana pole ta mind kunagi suunanud."

"Mu lapsed on mõlemad väga musikaalsed. Püsiva tegevuse leidmine on laste jaoks tänapäeval väljakutse, neile mõlemale meeldib laulda, eriti julge on tütar, aga aeg näitab, mis neist saab," tõi Ilus välja. "Ma ei ole ema, kes lükkaks oma lapsi lavale. Kui nende soov on saada muusikuks, siis ma muidugi toetan seda."

"Ma ei ole kunagi teadlikult muusiku karjääri valinud, see on lihtsalt niimoodi läinud. Muusiku karjäär on tänapäeval väga kaootiline ja väga raske on läbi lüüa," tõdes Ilus.

Ilus meenutas, kuidas ta juba keskkoolitüdrukuna käis nädalavahetuseti ööklubides laulmas. "Ma olin nii noor, et minuvanuseid rohkem ei olnudki. Minu jaoks see ööelu raske ei olnud, ma ei tundnud kordagi väsimust või tüdimust. Nii hea oli näha, et rahvale läks see väga korda," on Ilus oma fännidele väga tänulik.

"Minu õnn on olnud see, et olen juba väiksest saadik olnud tuntud ja see oli nii loomulik osa, et ma kunagi ei tajunud, et minusse oleks kuidagi teisiti suhtutud, ka koolis," nentis Ilus. "Mul on väga normaalne lapsepõlv olnud ja mu vanemad on väga hoidnud seda, nad pole mind kunagi näinud erilises staatuses, olen pidanud ikka sõna kuulama ja lubatud ajal kodus olema. Ma arvan, et see kõik aitas kaasa, et mu lapsepõlv oli väga normaalne," tõdes Ilus.

"Mul pole kunagi katus ära sõitnud, kui olen suuremaid summasid teeninud. Mäletan, et noorena tegin oma teenitud rahaga oma toas remondi. Olen alati olnud oma raha peremees," sõnas muusik. "Juba noorena mõtlesin selle peale, et raha tuleb koguda."

Suuremad summad tekkisid siis, kui Ilus tegi Universaliga plaadilepingu. "See, et ma sattusin suure plaadifirma artistiks, siis minu silmad täiesti avanesid. Plaadifirma toonane boss Gert Holmfred väga uskus minusse. See, kuidas raha laristati, ühele loole tehti kolm erinevat videot, ühe video eelarve oli 300 000 rootsi krooni. See oli suur õnn, et ma peast täiesti hulluks ei läinud, meid lennutati esimeses klassis, limusiinid olid lennujaamas vastas. Filipiinidel üks rikas ärimees pakkus raha, et ma jääksin kaheks nädalaks veel sinna, ma olin keskkooli õpilane," meenutas Ilus. "Raha matmine oli metsik, laulsime Rootsis ABBA stuudios, kuldse mikrofoni ees, mida ainult valgete kinnastega tohtis katsuda. Ma ei sõitnud oma mõtetes sinna ära, et nii jääbki nüüd aegade lõpuni. Sain aru, et selline elu peab ajutine olema."

Ilusa sõnul on ta ise ka palju laule kirjutanud, aga tema probleem on selles, et ta ei suuda neid lõpuni viimistleda. "Tunnistan, et tahan olla omaloomingu mõttes palju viljakam," tõdes Ilus. "Mul on mitu lugu sahtlisse kirjutatud, mis ootavad oma aega."

Ilusale meeldib väga tantsida ja ta käib sõbrannadega tihti tantsimas. "Tahaksin ka ise mõne tantsulise loo teha, aga mida saaks ka kitarril esitada."

"Iris lõpetas esimese klassi ja suvel plaanime olla Pärnus. Kontserte käingi andmas põhiliselt Pärnust. Liiga tihe mu suvi ei ole," tõdes Ilus. "Suvel on oluline puhata ka, see on väga tähtis, et oleks, mida teistele anda."