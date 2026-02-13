Eesti Laulu ankeet. Stockholm Cowboys

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Kuidagi väga meeldib Raye lugu "Where Is My Husband!". See annab mulle lootust, et jazz-pop on saamas populaarseks. Mul endal on palju selliseid laule ja ma võtan need nüüd ette.

Mis eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Kõige hirmutavam on see, et kui ma lendan, siis ma lendan kas saalist minema või kukun lava alla. Kuna meie lavastus on nii keeruline, siis seal on palju asju, mis võivad pekki minna. Hea ja Paha võitluse puhul on ikka nii, et paha võib võita.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Esimesena meenuvad Super Hot Cosmos Blue Band ja Meisterjaan. Need on olnud sellised eristuvad etteasted alati.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Ma saadaks kõik, sest see kogemus on hea ja see on väga hea platvorm, kust edasi minna. Eeskujuks võib näiteks Damiano Davidi.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Janika Sillamaa "Muretut meelt ja südametuld". Ideaalne pealkiri.

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist?

Natuke olen, jah, ette kujutanud. Just seda, kuidas seekord palju õigemini asju teha. Kuidas seal saada palju tutvusi ja siis teha koostööd. Kui ma seal 2015. aastal käisin, siis ma ei olnud oma mõttelaadilt ja olemuselt seal, kus praegu. Täna ma võin öelda, et ma tean mida ma teen ja ma teen seda nii ausalt kui võimalik.

Mis teid koos ja ühel ajal kantrimuusika juurde viis? Mis Stockholm Cowboysi projektile tõuke andis?

Kantrimuusikaga siin hetkel midagi otseselt pistmist ei ole. Me teeme muusikat, mis tuleb hingest. Selleni viis ikka ühine kirg muusika vastu ja kaks pead on ikka rohkem kui üks. Meil on lausa kolm pead kokku.

Kuidas Eesti Laul nende aastate jooksul, mil te osalenud olete, muutunud on?

Eesti Laul ei ole muutunud peaaegu üldse. Muutunud on ainult mõned reeglid ja ka need väga vähesel määral. Muidugi ERR-il on eelarvega keeruline, jäävad ära poolfinaalid, aga seda rohkem peavad kõik mõtlema kastist välja, kuidas ennast, oma laulu ja lavašõud promoda nii hästi kui võmalik. Meil õnneks on see õnnestunud väga hästi.