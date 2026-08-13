Stig Rästa: muusikud istuvad sageli üksinda oma mõtete vangis

Muusik Stig Rästa rääkis saates "R2 Päev", et loomingulisi inimesi segavateks teguriteks on ülemõtlemine, enda võrdlemine teiste artistidega ja mugavustsoonis istumine. Rästa sõnul istuvadki muusikud sageli omaenda mõtete vangis ja selle vastu aitab rääkimine teiste muusikutega.

"2023. aastal hakkasin ma sotsiaalmeediasse tegema videosid, kus ma näitan, kuidas ma muusikat kirjutan ja kui kiiresti see käib. Ma tegin loo "Päev" Instagrami ja sain sealt väga palju head tagasisidet, et loo peab välja laskma," meenutas muusik Stig Rästa, kuidas sündis lugu "Päev".

Kõik see juhtus aga alles nüüd, kolm ja pool aastat hiljem. "Mõned asjad küpsevadki kauem. Artistid on inimesed, kes saavad dopamiini kätte juba video välja andmisest ja siis võtan juba järgmise loo ja vaatan, kuidas sel läheb. Aga inimesed tahavad lugu ju täispikkuses oma seadmest kuulata. Selle peale ma kohe ei mõelnud.See ongi keeruline ja raske tee loomingulistele inimestele," tõdes Rästa.

"Päev" on Rästa sõnul üks lihtne armastuslaul. "Kui laulusõnu kirjutama hakkan, siis sõnad tulevad minust lihtsalt välja. Kui paned klapid pähe, sul on muusika valmis, siis hakkad nägema lugu seal sees ja hakkad seda kokku panema. See räägib sõbrasuhtest, mis muutus poisi jaoks armastuseks ja poiss meenutab selles loos seda tüdrukut," kirjeldas Rästa.

"Kui kõik lood kokku võtta, võib mul olla kokku 3000 lugu ehk juppi, mis pole kõik ka minu arvutis. Lugusid võib väga palju olla," tõdes muusik.

Inimene mõtleb palju üle ja artistil võib olla ka valehäbi, et kui ma olen artist ja teen ühe valeliigutuse, siis terve Eesti naerab mu üle. See tundub absurd, aga teha endale selgeks, et keegi ei mõtlegi sinust mitte midagi. Sa ehitad peas endale tohutu loo, mis pole üldse tõsi. Et sellest aru saada, tuleb vahepeal minna eemale, reisile või üldse teise riiki elama," nentis Rästa. "Kedagi tegelikult ei huvita, mida sa välja annad ja milline sa välja näed. Kui lõpuks sellest aru saad, siis mõistad, et oled omaenda mõtete vangis olnud aastakümneid."

Muusikud istuvad Rästa sõnul sageli üksinda stuudios ja vahivad vahepeal sotsiaalmeediast, kui hästi teistel läheb. "Oma koolitustel ma räägin sellest ja kui hakkame omavahel arutama, siis tuleb välja, et kõik mõtlevad samamoodi. Sellest arusaamine ja lahtisaamine võtab aega, seda tuleb pidevalt endale meelde tuletada, et ära mõtle asjadest üle. Omavaheline rääkimine aitab väga palju."

Rästa sõnul on ta välja mõelnud, et on kolm segavat tegurit: ülemõtlemine, enda võrdlemine teiste artistidega ja mugavustsoonis istumine.