Muusikaõpetaja Kalli Rõõmusaare: kõige tähtsam on huumorimeel

40 aastat muusikaõpetajana töötanud Kalli Rõõmusaare usub, et inimese kõige olulisem omadus on huumorimeel. Kui see on paigas, tuleb kõik muu ka järele.

Vändra gümnaasiumi sünnipäeval astus muusikaõpetaja Kalli Rõõmusaare koolirahva ette ja hakkas joodeldama. Selle filmis üles ja postitas sotsiaalmeediasse Vändra kogukonna ja kultuurijuht Kairi Rikker. Video kogus tuhandeid meeldimisi.

Rõõmusaare rääkis "Ringvaates" joodeldamine tuli tema ellu juhuslikult 50 aastat tagasi, kui ta muusikaõpetajaks õppinud vanem õde Tartu pedagoogilisest koolist koju tuli ja joodeldamist õppis.

"Ta laulis noodid õigesti pihta. Mina proovisin ka, aga mul murdus vahepeal hääl ise ära. Sealt hakkasin vaatama, et mul tuleb see välja. Proovisin ja tuligi. Sealt maalt on see minu ainuke hitt olnud," naeris ta. Oma hitti on Rõõmusaare laulnud koolilaval koos Uku Suvistega ja isegi televisioonis, kui ta astus saates "Perepidu" üles koos kahe õe ja tütrega.

Muusikaõpetajana läheb Rõõmusaarel 40. aasta. Amet on peres hästi sisse töötatud – tema emapoolses suguvõsas on seitse muusikaõpetajat. Õpilased hindavat oma õpetajat kõrgelt.

"Ta on natukene naljakam ja lõbusam kui teised," kiitsid Vändra gümnaasiumi poistekoori poisid Sten ja Mathias.

Õpilased kutsuvad Rõõmusaaret Bossiks. See nimi tuli naljaga, kui õpetaja ütles vastu hakkavate lastele, et tema on boss. Rõõmusaare usub, et muusikaõpetaja võibki lastega vabamalt suhelda. "Võibolla mõne teise ainega on natukene teistmoodi."

Rõõmusaare sõnutsi on inimese juures kõige tähtsam tema huumorimeel. "Energia peab olema inimesel endal sees," rõhutas ta. "On olnud selliseid lööke ka, et tunned, et ei taha üldse midagi teha enam. Ma olen ikkagi karastanud, aga kannatus on läinud lühemaks."

Õpetaja tahab ta, et ka tema õpilased saaksid laulmisrõõmu kätte, isegi kui see esimese prooviga veel välja ei paista. "Ma olen võtnud vastu kõik, kes tahavad tulla. Kui ma olen näinud, et kevadeks hakkabki laps laulma, siis see on hea tunne," ütles ta.