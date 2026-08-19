Kaire Vilgats: ma ei põe enam asjade pärast, mida muuta ei saa

Laulja ja muusikaõpetaja Kaire Vilgats rääkis Vikerraadios, et tema oma ressurssi enam valesse kohta ei pane ega põe asjade pärast, mida muuta ei saa. Vilgatsi sõnul on tema lemmikuks küll muusika, aga hea meelega võtab ta vastu ka näitlemisega seotud väljakutsed.

"Ma olen endaga oluliselt rohkem rahul, ei põe enam asjade pärast, mida ma ei saa muuta, suudan neist lahti lasta ja tegelen pigem asjadega, kus ma saan oma käed külge panna. Ressurssi ma enam valesse kohta ei pane," ütles laulja ja Kindluse Kooli muusikaõpetaja Kaire Vilgats.

Vilgats õpib Viljandi kultuuriakadeemias muusikaõpetajaks. "Kaks kursust on läbitud, kaks on veel, äkki saan ühe aastaga hakkama. Ma olen enda üle nii uhke, ma ei vaata tagasi, et miks ma ei teinud seda varem. Ma õpin nüüd enda jaoks, mulle tundub kõik nii huvitav, igalt kursusekaaslaselt on mul midagi õppida," nentis Vilgats. "Üllatun ja vaimustun loengutes iga kord. Mulle tõesti meeldib seal."

Komistuskivi on Vilgatsi jaoks aeg. "Minu eriala juures on üsna keeruline kindlaid graafikuid kokku panna. Üldiselt mul muusikuna mingit regulaarsust ei ole. Olen ju vabakutseline, võtan pikalt ette töid vastu. Nädalalõpul on palju muusikutööd. Aga ei midagi drastilist. Olen kooli poolt väga palju mõistmist saanud," tõdes Vilgats.

"Mõni laps ikka tuleb koolis mu juurde, et ma nägin sind kontserdil või televisioonis. Tunnis ma sel teemal ei peatu, ütlen, et kui soovid, võime sellest pärast tunde rääkida," nentis Vilgats.

Vilgatsi vanaisa oli muusikahuviline, kes õppis ise akordionit mängima, mängis ka viiulit ja laulis. "See oli meil maal päris tavaline. Tema eeskujul läksin akordionit õppima. Ma olin kuueaastane, kui ta lahkus siit ilmast. Vanaisa on mind päris tulekahjust päästnud, äkki on mul tänutunne selle pärast," tõi Vilgats välja.

Viimati mängis Vilgats akordioni Nele-Liis Vaiksoo pulma kolmandal päeval.

Koolis läks Vilgats muusikaklassi. "Olin omaette, unelesin, laulsin kogu aeg, ajasin teisi laulmisega hulluks. Terve meie kortermaja kajas."

Teismelise eas oli tema iidoliks Whitney Houston ja akordionimäng jäi katki.

"Olen ka näitlejana mänginud, filmis "Suvitajad" oligi mul ainult sõnaline roll. Mulle väga meeldib filmides, telesarjades ja teatrilaval mängida. Muusika on võib-olla lihtsalt rohkem minu liistud, aga ma hea meelega ikkagi ootan lavarolle ka," muheles lauljanna.

Vilgats tõi välja põhjused, miks temast sai taustalaulja. "Mulle ei meeldi olla kogu aeg eeslaval ja mulle meeldib mitmehäälne muusika, meeldib seda ise tekitada, ma olen Mare Väljataga õpilane."

Vabal ajal meeldib talle aias taimedega tegeleda ja remontida. Raamatute lugemiseks leiab ta ka enda sõnul alati aega.