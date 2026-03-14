Stig Rästa: Eurovisiooni võitmiseks on sel aastal päris head võimalused

Kõik Eurovisiooni võistlusel osalevad riigid on oma laulud välja valinud. Muusik Stig Rästa kuulas kõik laulud üle kuulata ning valis välja oma lemmikud.

Äsja ka ise Eurovisioonile püüelnud Rästa jäi Stockholm Cowboysega Eesti Laulu finaalis neljandale kohale. "Frustratsiooni ei olnudki. Meil oli väga meeldiv pingelangus. Kuni lõpuni me ei teadnud, kas me teeme head või halba asja, millise piiri peal me oleme. Lõpuks saime aru, et teeme ikka väga head asja," tõdes Rästa ning lisas, et Eesti Laulul kavatsetakse osaleda nii kaua kuni võidetakse. "Film läheb edasi."

Rästa Eurovisiooni lõppvõistluse osalejate hulgast tehtud valikus Vanilla Ninja lugu ei leia. "Ma läksin sellest kohe üle. Esimene asi, mis ma märkasin, oli see, et lugusid on vähe. Igasuguste mitteosalemiste tõttu on päris hea võimalus võita see aasta. Mulle meeldib Vanilla Ninja lugu ja rahvale ka meeldib. Täitsa korralik laul. Mul on nii kahju, et kõik räägivad, et see jääb viimaseks. Võitlema peab ikka lõpuni." Ennustustabelites on saatejuht Marko Reikopi sõnul Vanilla Ninja hetkel eelviimasel kohal.

"Nad peavad selle ära unustama, et see tohutu ennustamine käib. Lihtsalt nautima seda kolme minutit, rahvas saab sellest aru ja siis läheb hästi," lisas Rästa.

35 laulu hulgast valis Rästa välja neli lemmikut. Üheks neist on Rootsit esindav Felicia looga "My System". "Kui see käima läheb, siis tuleb kõigil hoog sisse kohe. Esiteks meenutab ta seda K-Pop Demon Hunterit, kes on laste seas väga populaarne. See on ülipuhas lugu, väga selge meloodia, väga selge taust, meloodia kohe meenutab midagi. Kedagi enam ei huvita, kas meenutab või ei meenuta, kõik teavad seda," märkis Rästa.

Teise lemmikuna tõi Rästa välja Soomet esindavad Linda Lampeniuse ja Pete Parkkoneni looga "Liekinheitin". "Kui ma lugesin, et Linda Lampenius osaleb, siis mõtlesin, et mis sealt ikka tulla saab. Ta on väga pikalt tegutsenud artist. Lugu kuulates mõtlesin, et midagi seal laulus räigelt hästi toimib. Mehe dialoog viiuliga, üldine helipilt, see rokk ja see meloodia on ikkagi väga äge. Hiljem alles hakkasin mõtlema, et see on soome keeles tegelikult," tõdes muusik.

Kolmanda lemmikuna tõi Rästa välja Søren Torpegaard Lund, kes esindab looga "Før Vi Går Hjem" Taanit ning teeb seda samuti taani keeles. "See laul on muidu hästi kaootiline, aga vahepeal tuleb see refrään popmeloodiaga, siis kõik tunnevad, et nüüd jõudsime korraks koju. Kõige parem ongi meloodiat niimoodi kirjutada, et kui salmis oled kogu aeg kuskil ära, siis refrääniks tuled koju. See mõjub ülihästi, olenemata sellest, mis keeles sa laulad."

Rästa lemmikute hulgas on ka Šveitsi esindav Veronica Fusaro looga "Alice". "Kui kuulata kogu seda kompotti, siis see lugu on nagu sõõm värsket õhku. Korraks kõrv puhkab, väga hästi laulab. Selline muusika, mis on praegu maailmas väga populaarne. Sellist asja võiks täitsa iga päev raadios kuulata. Väga hea laulja, väga hea inglise keel," märkis Rästa.