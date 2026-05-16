Tallinnast Kadrinasse kolinud Pärtel Soosalu: kahetsemiseks pole aega olnud

"Maahommik" käis külas Pärtel ja Anne Soosalul, kes peavad Kadrinas kohvikut-kogukonnapoodi Wiru 16.

Wiru 16 peremees Pärtel Soosalu ütles, et kuigi tema perekonna juured on Kadrinast pärit, siis nad päriselt on ikkagi Tallinna inimesed, kes nüüd tulid sinna elama. "Ma olen lapsepõlvesuved veetnud Kadrina kõrval vanaema-vanaisa juures, aga päriselt kolisime siia paari aasta eest," mainis ta ja lisas, et nad tahtsid lihtsalt linnast maale. "Meie jaoks oli see ühel hetkel väga loogiline, eriti siis, kui olid kodus töötamise ajad, saime aru, et me ei pea oma tööde pärast Tallinna kesklinnas viibima ja aina rohkem aega veetsime vanaema maalapi peal."

"Kui oli oma kodu otsimise periood ja lastel hakkas kooliaeg lähenema, siis ühel hetkel taipasime, et miks me ei võiks tulla päriseks siia, kui suure osa ajast siin veedame," nentis Soosalu ja kinnitas, et tema abikaasa töötas pikka aega ajakirjaniku-turundajana ning tema töö on olnud ürituste korraldamine, millest 90 protsenti ajast on arvuti taga. "Meie esialgne plaan oligi kolida maale, teha rahulikult Kadrina kõrval kodus oma töid, vahepeal käia Tallinnas ja hoida madalat profiili, aga see plaan läks lörri seoses selle kohvikuga, nüüd me käime kodus magama."

Sedalaadi kohvikut oli tema sõnul Kadrinasse vaja. "Ma ei pea ise nii mõtlema-arvama, kohalik inimene on meid nii soojalt vastu võtnud ja minu meelest see on isegi ebaeestlaslik, iga päev käib keegi leti taga ja ütleb, et aitäh, et te siin olete, loodetavasti te peate vastu, seda kohta on väga vaja," sõnas ta ja lisas, et kahetsemiseks, et nad linnast ära kolisid, ei ole aega olnud.

Anne Soosalu tõdes, et tema aeg-ajalt leinab linna. "Kui ma leinan linna, siis ma käin seal, näiteks muusikafestivalid nagu Tallinn Music Week, kui linnas on suur muusikasündmus, siis ma ikkagi lähen," ütles ta ja lisas, et väga paljud sõbrad on Tallinnasse jäänud, aga mitmed neist tulevad talle ka Kadrinasse külla. "Ma ütlen ausalt, et olen siit leidnud endale ka uusi sõpru, sest hilisemas elus ei ole väga lihtne leida sõpru ning see on mul siin õnnestunud."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Maahommik", intervjueeris Kerli Dello

