"Maahommiku" saatejuhiks saab vaatajatele tuttav Maili Metssalu

Lõppev "Maahommiku" hooaeg jääb saatejuhina viimaseks Kerli Dellole, kes annab teatepulga üle Maili Metssalule. Vaatajate jaoks on Maili ekraanilt juba hea tuttav, sest "Maahommikus" on ta vastutava toimetaja ja reporterina lugusid teinud kolm aastat. "Ja neljas tõotab tulla eriti põnev!" on sügisest saatejuhi rolli astuv Maili elevil.

"Terevisioonis" rääkis Metssalu, et võtab selle ameti vastu lugupidava ja rõõmsa tundega.

"Teletöö käibki nii, et tuleb inimestega ühendust võtta, helistada, saada aru, mis on nende lugu ja proovida seda siis edastada. See kõik on mulle tohutult südamelähedane. Nüüd on mul siis kaks rolli, jään edasi vastutavaks toimetajaks ja olen ka saatejuht," sõnas Metssalu. "Eks ma veidi olen elevil ja ärevil ka, aga see käib asja juurde."

""Maahommik" räägib päris asjadest. Sinna kuuluvad ka mured. Me ei ole konfliktsaade. Kajastame seda, kuidas inimesed saavad maal hakkama. Maainimesed on äärmiselt vaprad ja hästi leidlikud. On ka hambad ristis muredest läbiminekut, aga nad saavad hakkama. Hästi äge on seda näha," tõi uus saatejuht välja.

Maili Metssalu Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Metssalu hing on "Maahommiku" juures, aga muusika jääb samuti tema ellu alles, seda ta maha ei jäta.

Metssalu tõdes, et Kerli pealt õppis ta seda, kuidas hea energia teisi nakatab.

Koos saatetiimiga Eestimaa risti-põiki läbi käinud Metssalu jaoks on "Maahommiku" suurimaks võluks inimesed, kelle juures käiakse ja tunne, mis nendest kohtumistest jääb. "Need on meie oma Eesti inimesed oma päris ettevõtmistega. Tänapäeva kiirustavas ja tohutu surve all toimivas ühiskonnas on tõeline rõõm pakkuda võimalust külalistel rahulikult oma lugu rääkida, sest "Maahommikul" on aega."

Toimetajana on Metssalu varem kaasa teinud mitmes teleprojektis. Oma esimese kogemuse sai ta Ants Tammikuga rahvusparkidest sarja tehes, "Maahommiku" kõrval lõi ta hiljuti kaasa saatesarja "Terve vaim" toimetamisel. Lisaks on ta juhtinud "Etno kulp" galat ja lugenud aastaid peale multifilmidele ning sarjadele.

Taustalt on Metssalu näitleja ja muusik, kes teletöö kõrvalt jätkab ka ansamblis Rüüt ning hoiab kätt pulsil kultuurifestivalil Särin.

Metssalu alustab "Maahommiku" saatejuhina sügisel. Kevadhooajale paneb saade ETV-s punkti sel laupäeval, 30. mail, kui "Maahommik" toob ekraanile Kerli Dello lustakad hetked kaamera ees ja taga.