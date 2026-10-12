Teede: emadus on tornaado, mis käib üle sinust, su kodust ja vabast ajast

Näitekirjanik ja stsenarist Andra Teede rääkis saates "R2 Päev", et äsja jõudis lavale monolavastus emade läbikukkumistest ja tegijate eesmärk on näidata, et ükski ema pole selles hulluses üksi. Teede sõnul on emadus nagu tornaado, mis käib üle sinust, su kodust ja su vabast ajast.

"Mu tädi, kes on õpetaja, küsis hiljuti mu käest, miks ma õpetajatest midagi kirjutanud ei ole. Iga nädal kirjutan tublilt seriaali "Õnne 13", aga mis on mu järgmine suurem töö, ma ei teagi, pean nüüd puhkama ja mõtlema," sõnas stsenarist ja näitekirjanik Andra Teede, kelle kirjutatud näidend "Maailma parim halb ema" jõudis äsja lavale.

Projektiteatri Fiasko lõi Teede koos Piret Krummiga, kes astub vastses monotükis lavale. "Kirjanikuna hakkasin ma ka ühel hetkel raamatuid ise välja andma. See tundus nii loomulik, et me Piretiga koos ise anname selle tüki välja. Võib-olla ka sellepärast, et see produktsioon on hästi väike. See on sõitev tükk, tuuritame sellega mööda Eestit. See tükk on meile nii tähtis, et tahtsime seda enda käes hoida ja ise asjade üle otsustada. Esietenduseks tellisime endale emakakujulise tordi," sõnas Teede.

Näidendi "Maailma parim halb ema" jaoks kogus Teede naiste läbikukkumisi emana. "Emadus on nagu tornaado, mis käib üle sinust, su kodust ja su vabast ajast. Sa ei saa kolm aastat magada, oledki zombi, aga vastutad kõige eest. Tahame, et noored emad tuleksid vaatama ja saaksid aru, et nad pole üksi selles hulluses."

Teede sõnul oli palju neid lugusid, kus ema viis lapse sünnipäevale, aga selgus, et sünnipäev on hoopis homme ja laps pidi olema hoopis laulukoori esinemisel. "Hästi palju oli unustamist. Väikeste lastega poes käimine, nende riidesse panemine hommikuti. Palju oli emasid, kellel oli teemaks emade maffia, et on paremad ja halvemad emad, üksteist sõimatakse sotsiaalmeedias. Näiteks öeldes, et lapsele ei tohiks "Põrsas Peppa" multifilme näidata, sest see on loomade piinamine," muheles Teede, kelle jaoks on väga oluline emade vaimne tervis.

"Mina arvan, et emaks peaksid saama need, kes seda tahavad. Ma olen väga selle vastu, kui mingid teatud onud käivad ja räägivad, et iive ja iive ja kõik peavad vägisi emaks saama," tõi Teede välja.