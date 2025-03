Loomadega suhtlemise tunnid tõid Peedu kooli õuele ponid ja küülikud

Liina Luure, kes ise vaid paari aastaga on õpetanud oma hobused näiteks asju maast üles tõstma, annab Peedu kooli õuel lastele loomadega suhtlemise tunde.

"Meil on loomadega suhtlemise tund üks kord nädalas ja õuevahetund iga päev. See sai alguse kahest lambast. Kõigepealt ma tahtsin ennast säästa muruniitmisest ja võtsin kaks lammast. Sealt edasi tulid miniponid, minilambad ja siis juba hobused ka," rääkis Liina "Maahommikus".

Õpetaja sõnul tuleb eriti hobustega suhtlemisel välja, kuidas peab loomale lähenema. "Sa ei lähe lammaste juurde ja ei hakka neid taga ajama. Lapsed väga tihti tahavad loomadega suhelda nii, et nad hakkavad looma taga ajama, aga loom kardab seda. Rohusööjad loomad on saakloomad ja nad kardavad. Lapsele peab õpetama, et tuleb rahulikult oodata ja loom tuleb ise sinu juurde. See on juba väga suur oskus," tõdes Luure, kes põhitöölt on juuksur.

Luurel endal ei olnud lapsepõlves hobustega kokkupuuteid "Kui sain 38-aastaseks, otsustasin ühel päeval, et ostan endale hobuse. Ilma et ma oleksin hobustest üldse midagi teadnud. Ostsingi hobuse, aga selgus, et ta oli algajale täiesti ebasobiv hobune," meenutas Liina nelja aasta tagust aega. "Aga mul ei olnud enam valikut, ma pidin õppima temaga hakkama saama, nii et Olaf on mind väga palju muutnud."