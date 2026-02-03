X!

Vikerraadio ootab keelehuvilistelt e-etteütluseks lauseid

Vikerraadio
Sülearvuti
Sülearvuti Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Vikerraadio

Emakeelepäeva üks tähtsündmusi, Vikerraadio e-etteütlus toimub tänavu 19. korda. Kui seni on e-etteütluse tekstid koostanud e-etteütluse meeskond, siis sel korral kaasatakse ettevalmistusse ka raadiokuulajad ja kõik keelehuvilised.

Vikerraadio ja e-etteütluse meeskond ootavad kuni 26. veebruarini kuulajatelt lauseid, mis võiksid kõlada tänavusel e-etteütlusel.
 
"Vikerraadio e-etteütlusel osaleb igal aastal tuhandeid inimesi. Sel korral tahame osalejatele anda võimaluse etteütluse teksti loomisel ise kaasa lüüa. On põnev teada, millised on kuulajate meelest peadmurdvad laused, veaohtlikud kohad ja millist e-etteütlust soovitakse näha," selgitas e-etteütluse projektijuht Laura Raudnagel.
 
Etteütluse toimkond teemat ette ei anna ja ankeedis saab esitada üks kuni neli lauset. Korraldajatel on õigus saadetud lauseid kasutada tänavusel e-etteütlusel toimetatud ja täiendatud kujul või e-etteütluse eelharjutustes. Etteütluse lõpliku teksti paneb kokku keelespetsialistidest koosnev meeskond.
 
Lauseid saab kuni 26. veebruarini esitada Vikerraadio lehel.

Vikerraadio e-etteütlus toimub reedel, 13. märtsil kell 10.25.

Toimetaja: Annika Remmel

