Õigekirjagurmaani keelesäuts. Espresso macchiato

Espresso macchiato on eesti keeles tsitaatsõna ja tuleb seega kirjutada kaldkirjas ehk kursiivis.

Tsitaatsõnade alla kuuluvad kõik eesti keeles kasutatavad võõrkeelsed sõnad ja neid kirjutatakse samamoodi nagu vastavas võõrkeeles. See tähendab, et tsitaatsõnade puhul tuleb samamoodi kasutada ka kõiki diakriitilisi märke. Lihtsamalt öeldes kõiki kriipse ja täppe, mis võõrtähtedega kaasnevad. Näiteks prantsusepärasel magustoidu crème brûlée puhul on selliseid tähti kokku kolm.

Tsitaatsõnade asemel saame tihti kasutada hoopis omasõnu või mugandeid. Näiteks espresso macchiato asemel võime kirjutada piimavahuga espressost ja crème brûlée asemel brüleekreemist.

Kui aga jääda siiski tsitaatsõna juurde, tuleb sõna käänates eristada käändelõpp ülakomaga: jõime espresso macchiato't ja sõime crème brûlée'd. Nende näidete puhul tuleb kursiivis kirjutada vaid tsitaatsõna ise, käändelõpp koos ülakoma ja ülejäänud lausega jääb püstkirja.

Keelesäutsud on "Vikerhommiku" eetris 7.–14. märtsil kell 8.55.