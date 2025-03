Õigekirjagurmaani keelesäuts. Chucknorrislik ehk chuck-norrislik

Õigekirjagurmaan Kert Kask aitab valmistuda reedel toimuvaks e-etteütluseks. Seitsmendas säutsus on teemaks nimedest omadussõnalise tuletise tegemine.

Õige on kirjutada nii "chucknorrislik" – kõik kokku – kui ka sidekriipsuga – "chuck-norrislik". Nimedest omadussõnalise tuletise tegemine on enamasti lihtne. Kohanimest "Eesti" saame teha näiteks tuletised "eestlane" või "eestilik". Kunstniku Konrad Mägi loomingust saame rääkida kui konradmäelikust.

Küll aga tuleb tähele panna, et kõik tuletised on alati väikese tähega, olenemata sellest, et nende aluseks olev koha- või isikunimi algab muidu suure algustähega.

Mitmest nimest moodustatud tuletiste puhul on lubatud lisada ka sidekriips. Nii on varasemates e-etteütlustes olnud juttu näiteks "gustav-ernesaksalikust segakoorilaulust". Seejuures võib kirjutada sidekriipsuga või kõik kokku "gustavernesaksalik".

Niisamuti kolmeosaliste nimede puhul. Näiteks "toomashendrikilveslik" või "toomas-hendrik-ilveslik".