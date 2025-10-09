105-aastane endine õpetaja: oma juubelil teen külalistele alati etteütlust

105-aastane endine õpetaja Endla Langel rääkis "Prillitoosis", et igal tema juubelil kirjutavad kõik külalised etteütlust, joonistavad juubilari loetud jutu järgi pilte ja vastavad lugemiskontrolli küsimustele. Tegusa daami vaimu aitab virgena hoida lõputu uudishimu.

Endla Langelist sai eesti keele ja kirjanduse õpetaja pärast Tartu õpetajate seminari lõpetamist 1941. aastal. Kambja kooli läks ta 1944. aastal ja Kambjasse on ta jäänudki, pidades aastaid ka õppealajuhataja ametit.

Langel palus külla tulnud reporteril esmalt kirjutada kaks lauset: "Ema kutsus maia Maia majja" ja "Teekäija ei visanud käia üle aia". Kui töö oli sooritatud hindele viis, sai intervjuuga alustada.

"Kui kolleegid käisid mu juubelitel, kui sain 75-, 80-, 85- ja 90-aastaseks, siis iga kord oli mul midagi kavas. Tegime etteütlust, siis lugesin ühe loo ette, külalised pidid joonistama selle järgi pildi ja oma nime ei tohtinud peale kirjutada. Kui oli viis aastat möödas, võtsin pildid välja ja andsin neile, aga nad ei tundnud oma pilte ära. Siis tegin veel lugemiskontrolle," loetles Langel, milliseid tegevusi ta pidukavasse tavaliselt planeeris.

Endine õpetaja teeb alati kaasa ka kõik Vikerraadio e-etteütlused. "Kaks viimast ei olnud üldse hullud," tõdes Langel.

Tegusa daami toa seintel ripub mitmeid tema enda maalitud looduspilte.

"Vaimu aitab virgena hoida uudishimu. Ma tahan kõike teada, ja kui ma oma hooldajaga väljas kõnnin, uurime läbi kõik taimed, puud ja seemned," tõdes Langel.