Raul Rebane: 30 aastat tagasi ütlesid teadlased, et eesti keelel pole tulevikku

"Umbes 30 aastat tagasi toimus rahvusraamatukogus konverents eesti keele õpetajatele, kus oli arutluse all eesti keele tulevik. Sellel konverentsil oli paar teadlast, kes ütlesid, et tegelikult ei ole eesti keelel tulevikku – et see on majanduslikult ebapädev ja et kuna kogu maailm on üle minemas inglise keelele, siis meil oleks ka aeg," meenutas Rebane. "Ütleme nii, et see seisukoht suurt populaarsust ei teeninud."

Mõni aeg hiljem kohtas Rebane ühel Tallinna konverentsil tänaseni maailma üht psühholoogilise infovõitluse guru Georgi Potšeptsovi, kes kiitis, kui eriline on eesti keel. "Et see väike keel, mida te ise arendate, milles teil on kõrgharidus, kultuur, raamatud, kinod ja kõige suurem pluss – teie keelest ei saa mitte keegi aru," meenutas ta Potšeptsovi sõnu.

Potšeptsov on rahvuselt ukrainlane. "Nemad on Ukrainas väga hädas, et vene ja kõik muud keeled tulevad peale ning inimesed lähevad teise keele peale üle. Hoidke oma keelt, see on teie suurim varandus! Ma olen temaga 100 protsenti nõus."

Vikerraadio e-etteütlus toimub 14. märtsil kell 10.25.