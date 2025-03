Õigekirjagurmaani keelesäuts. Kuu-uurija ehk kuuuurija

Õigekirjagurmaan Kert Kask aitab valmistuda järgmisel nädalal toimuvaks e-etteütluseks. Keelesäutsud on "Vikerhommiku" eetris 7.–14. märtsil kell 8.55. Neljandas säutsus selgitab Kask, kuidas kirjutada liitsõnu, kus on kõrvuti vähemalt kolm ühesugust tähte.

Reegel ütleb, et kui liitsõnas satuvad kõrvuti vähemalt kolm ühesugust tähte, võib lisada liitsõna piirile sidekriipsu. Näiteks sõna saja lõpus on üks a ja aastane alguses kaks, saavad liitumise piiril kokku kolm a-d ning seega võib kirjutaja valida, kas kirjutada kõik kokku (sajaaastane) või lisada sidekriips (saja-aastane).

Reegel ütleb, et sidekriipsu võib panna, kui järjest on vähemalt kolm ühesugust tähte. Mõnikord on neid isegi neli. Näiteksi kuu-uurija või jää-äär – ka nende sõnade puhul on sidekriipsu lisamine vabatahtlik.

Küll aga tuleb eristada, kui tegu on kaubamärgi või pealkirjaga. Näiteks Kanal2 saate tegijad kirjutavad pealkirjas sõna kuuuurija ilma sidekriipsuta ja seega tuleks saatest kirjutades talitada samamoodi ka teistel.