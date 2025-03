Õigekirjagurmaani keelesäuts. Otsekõne lõpumärk

Reegel ütleb, et kui otsekõne on jutustav lause, tuleb lõppu panna punkt või koma. Kui aga tegu on küsilausega, tuleb kasutada küsimärki, hüüdlause puhul hüüumärki.

Sellest, kas tegu on jutustava, küsiva või hüüdva lausega, saab aru saatelause järgi. Kui saatelauses on näiteks sõnad "ütles", "nentis", "tõdes" või "lausus", siis on tegu jutustava lausega.

Kui seal on sõnad "küsis", "päris", "soovis teada" või midagi sarnast, siis on tegu küsilausega. Hüüatuste puhul leiab saatelausest sõnu "hõikas", "karjus" või "hüüdis".

Kui otsekõne lause on kaheosaline, võib hüüd- ja küsisõna olla ka otsekõne lause vahel. Sel juhul tuleb panna esimese lauseosa lõppu koma, aga otsekõne lõpetab hüüd- või küsisõnale vastav märk.

Näiteks laulusõnadest inspireerituna: "Jätke võtmed väljapoole kui te lahkute," hüüdis vali lauluhääl, "et võiks tulla külla keegi, keda ootate!"