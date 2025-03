Arvi Mägi: mul on veel tahtmist laval olla

Näitleja Arvi Mägi meenutas "Prillitoosis" meeldejäävamaid rolle oma pikal teatriteel ning tõdes, et tal on ikka veel tahtmist laval olla. Tema sõnul on kõige võimsam hetk näitleja jaoks siis, kui saal jälgib laval toimuvat haudvaikuses.

"Rakvere teatri näitlejate ansambel Lilleke sündis juhuslikult. Raivo Trass alustas kunagi Rakveres teatriballidega, mis olid väga menukad ja kolmandal ballil ütles Trass Väino Laesile, et tehke mingi pooletunnine programm, kus saaks natuke pulli. Väino kutsus inimesed kokku ja tegimegi bändi," meenutas näitleja ja lavastaja Arvi Mägi.

Kahe nädala pärast helistati Reklaamiklubist ja kutsuti bänd legendaarsesse telesaatesse. "Reklaamiklubi saatejuht Mati Eliste oli meid ballil esinemas näinud," muheles Mägi, kuidas bänd nii kiiresti nii populaarseks sai.

"Mul ikka on veel seda tahtmist olla laval," muheles Mägi. "Võib olla nüüd on jäänud natuke vähemaks."

1983. aastal tegi Raivo Trass Rakvere teatris legendaarse lavastuse "Saaremaa onupoeg", mida mängiti üle 150 korra. "Kui käskkiri teatris seinale pandi, et mina mängin Miinat, siis ma olin nii vihane, et mis pull see on, mind hakatakse nüüd naiseks tegema, aga kui me seda tegema hakkasime, sain ma sellest kohe aru ja olin sellega väga nõus, esietenduse eel ajasin oma vuntsid ka ära ja olingi valmis," meenutas Mägi.

Väga meeldis Mägile mängida Ugalas lavastust "Küünlad põlevad lõpuni". "Hannes Kaljujärv oli mul partner ja ta rääkis terve tüki üksinda. Lõpus ma ikka paar sõna ütlesin. Pärast kontrolletendust ütles Liina Olmaru mulle, et ma olin väga hea peegel. Hannes käis kogu aeg mööda lava ringi ja Liina nägi minu pealt seda, mida Hannes rääkis."

Lavastuses "Kuningas Richard Teine" Rakvere teatris 1985. aastal kehastas Mägi Richard Teist. "Väga suur ja väga raske lavastus minu jaoks. Seal oli üks koht, kus kuningas on vangis ja ootab oma surma ja seal oli mul üks monoloog, kus saal läks haudvaikseks. Siiani on mul sellest monoloogist meeles ilus mõte, mida kuningas ütles: "Ahh, inimene pole iial rahul ei millegagi kuni pole ise saanud eimillekski.""

Viimasel ajal palub Mägi teksti ette tutvumiseks saata, kui talle midagi pakutakse. "Ma teksti järgi otsustan, kas lähen või ei lähe."

Kuressaare teatris on Mägi palju rolle teinud. "Mulle on siin väga palju asju suvel pakutud ja kuna ma ise olen suviti siin, siis on neil ka lihtsam, ei pea öömaja otsima," lisas Mägi.

"Kui on ikka selline tükk, kus publikul naer tuleb, siis on väga mõnus tunne, ja kui on tükk, kus saal on haudvaikne, siis on ka ikka väga mõnus," tõdes Mägi. "Kui sa hakkad midagi rääkima ja tajud ja tunned, et saali tekib haudvaikus, siis see hetk on mu jaoks laval kõige õilsam ja kõige võimsam."