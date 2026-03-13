Vaata Vikerraadio e-etteütluse korrektset teksti

X!

Vikerraadio e-etteütluse tulemused koos tänavuse teksti selgitustega avaldatakse Vikerraadios kell 14.05 algavas saates.

"Isegi minu kui aasta looma jaoks on säherdune maastikuvaade liigmodernne," üürgas stereotüüpne siil, kui oli kesk kapitalistlikku masinavärki oma tintmusta nospli leetmulla seest välja torganud.

"Hei, lageraiujad, kas te Nietzschet olete lugenud?" päris okkaline olevus pretensioonikalt, ent söandamata vasturepliiki ära oodata põgenes isetahtsi e-etteütluse apokalüptilisest stseenist, kus kõik haavadki horisontaalselt värisevad.

Ränkraskelt rännuteelt naasnud suitsu- ja piirpääsuke kiibitsesid pilvepiiril, põline rekajuht kuulas Fred Jüssi linnulauluplaati, korpas palgega kassivolask popsutas kännu otsas piipu, ere kodumaapäike silmi pimestamas.

Poststalinistlikust traumast võitu saanud üldinimlik harvester jäi pimedaks nagu Oidipus ja hakkas otsima oma pärimuslikku algupära.

Paralleelvõimalused

liigmodernne, / liigmodernne!
päris okkaline olevus pretensioonikalt, ent söandamata vasturepliiki ära oodata põgenes / päris okkaline olevus pretensioonikalt, ent söandamata vasturepliiki ära oodata, põgenes / päris okkaline olevus pretensioonikalt, ent, söandamata vasturepliiki ära oodata, põgenes
pilvepiiril / pilve piiril
rekajuht / rekkajuht
linnulauluplaati / linnulaulu plaati
pilvepiiril, põline rekajuht kuulas Fred Jüssi linnulauluplaati, / pilvepiiril; põline rekajuht kuulas Fred Jüssi linnulauluplaati; 
kodumaapäike / kodumaa päike

Etteütluse tulemuste lehel saab soovi korral kuulata ja vaadata uuesti tänavust etteütlust ning soovi korral veel hiljemgi enda keeleteadmised proovile panna.

Võistlus lõppes kell 11 ja tulemused koos tänavuse teksti selgitustega avaldatakse Vikerraadios kell 14.05 algavas saates.

Võistlusel osalenud saavad tulemuste lehel enda esitatud teksti tellida e-posti aadressile, mis oli eelnevalt kontaktandmetesse kirjutatud. 

Toimetaja: Annika Remmel

