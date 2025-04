Rubiku kuubiku fänn Heidy Tamme: see on minu meditatiivne kaaslane

Laulja Heidy Tamme rääkis "Prillitoosis", et on oma õpetaja kiirkuubija Kaur Tuule juhendamisel avastanud, kui uskumatult palju kasutegureid see väike kuubik endas peidab. Tuule sõnul suudavad kõik inimesed kuubiku kokku panna, kui on keegi, kes oskab õpetada.

"Rubiku kuubikul on nüüd uus tulemine ja see kogub populaarsust. Eelmisel aastal sai Rubiku kuubik 50. aastaseks," ütles kiirkuubija Kaur Tuule. "Kuubiku keeramine nõuab päris palju keskendumist."

Tuule parim tulemus kuubiku kokkupanemiseks kodustes tingimustes on 3,04 sekundit ning keskmine aeg võistlustel kuus sekundit.

"Kui Kauri isa helistas ja küsis, kas mul on see kuubik olemas, ma ütlesin, et ei ole, see on ju laste mänguasi. Aga uudishimu oli nii suur, et me Kauriga kohtusime ja Kaur tegi mulle esimesed meistritunnid. Siis ma avastasin, kui palju see väikene kuubikukene endas kasutegureid peidab. See on eatu, kui male jaoks on vaja partnerit, siis kuubik ongi sinu partner, kellega sa neid valemeid lahendad ja samal ajal äratatud üles oma uinuvad ajurakud. Lisaks motoorika ja kõik muu. Ühesõnaga väga palju asju, mis mind nakatasid," selgitas Tamme, kuidas sai temast kuubiku fänn.

Tamme sõnul andis Kaur talle ka spikrid ette, millega ta kodus harjutab. "Nii tore, et ma ei vaja kedagi seltsilist, vaid võin iga kell hakata treenima. See on ka meditatiivne tegevus, pluss veel rõõmuhormoon, kui sa saad pihta," lisas Tamme.

Tuule õpetab nii noori kui vanu inimesi kuubikut kokku panema. "Kõige noorem, keda mina olen näinud lahendamas oli kaheaastane. Kui ma ei eksi, siis vanim on olnud üle saja aastane, nii et kõik on võimelised seda kokku saama, kui neil on keegi, kes oskab õpetada," tõi Tuule välja.

Rubiku kuubiku kokkupanemine on Tuule sõnul palju kasulikum kui see pealtnäha võib tunduda. "See arendab meie keskendumisvõimet, loogilist ja ruumilist mõtlemist, peenmotoorikat ja uuringutes on ka avastatud, et Rubiku kuubiku lahendamine mitte küll ei ravi, aga aitab natuke edasi lükata mingite haiguste sümptomeid nagu näiteks Alzheimer või dementsus," tõi Tuule välja.

"Ühesõnaga, pikendame lapsepõlve," muheles Tamme.