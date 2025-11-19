"Terevisioonis" valmisid kiirelt maitsvad ja kaunid trühvlikommid

Heraldsi kommimeister Danoa Pruuli õpetas "Terevisioonis" maitsvate ja kiirelt valmivate trühvlite tegemist. Pruuli tõdes, et šokolaadi tempereerimine annab trühvlile krõmpsu tekstuuri ja ilusa läike.

"Ganache on trühvlite sisu, mis on valmistatud kolm neljandikku piimašokolaadist ja üks neljandik vahukoorest. Kõigepealt tuleb šokolaad kuumaveevannil ära sulatada, vahukoor kuumutada ja siis need kokku segada. Segu taheneb kaks-kolm tundi kuni üleöö," ütles Heraldsi kommimeister Danoa Pruuli.

Tahenenud segust tuleb käte vahel väikesed pallid veeretada, mida saab seejärel erinevate purude sisse tippida. Kommimeistril olid stuudiosse kaasa võetud pistaatsiapuru, Espelette'i tšillipiprapuru, erinevad pähklipurud, kuivatatud apelsin, roosaks toonitud kookoshelbed, kuldseks värvitud kohvioapuru ja nonparellid.

Trühvlite valmistamine Autor/allikas: ERR

Osad pallid võiks kasta tempereeritud šokolaadi sisse. "Šokolaadi tempereerimiseks tuleb šokolaad veevannil pidevalt segades ära sulatada ja siis tahket šokolaadi juurde lisada, et segu kiirelt maha jahtuks ja tekiksid õiged kristallid. Tempereerimine on vajalik selleks, et šokolaad trühvli sisu ümber tuleks mõnusalt krõmps ja tekiks ilus läige," selgitas Pruuli.

Kommimeister tõdes, et pigem tuleks pallikesed käte vahel kiiresti valmis veeretada, sest trühvlipallike võtab käesooja juurde ja pallid võivad jääda lopergused.

Šokolaadi sisse kasta pallikesed spetsiaalse trühvlikahvli abil ning trühvel pealt kaunistada erinevate purudega.