Uus dokumentaalsari seab Ida-Virumaa paari silmitsi sõjaga Ukrainas

Esmaspäeval, 15. septembril alustab ETV-s uus dokumentaalsari "Mullist välja", mis jälgib Ida-Virumaalt pärit noorpaari käiku Ukrainasse ja küsib, millised mõjud on sõja tagajärgedega kokkupuutel sarjas osalejate maailmapildile.

Sel suvel salvestatud dokumentaalsarja "Mullist välja" keskmes on Ahtmes elavad Anastasija ja Grigori. Nende maailmapilti on seni kujundanud venekeelne inforuum, mis on loonud teatava umbusu mulli. Sõda Ukrainas on nende jaoks midagi kauget ja abstraktset ning lihtsam on seda pidada vandenõuks või poliitikute mõõduvõtuks. Kumbki neist ei ole sõda isiklikult kogenud, rännak tõstab nad mullist välja ja seab silmitsi sõja tagajärgede ning kannatanutega.

Dokumentaalsari toob ekraanile paari teekonna Tallinnast Kiievisse ja edasi Harkivisse, rindejooneni välja. Lähenedes rindepiirkonnale, muutub kogemus üha isiklikumaks ja raskemaks. Nende uskumused pannakse tõsiselt proovile, nähes päästetöid raketitabamusega kortermaja juures, kus on hukkunud ka väikesed lapsed ning tavalised inimesed venekeelsest Ukraina kogukonnast.

"Mullist välja" uurib, kas otsene kokkupuude sõjaga, olles Venemaa agressiooni all kannataval poolel, nähes oma silmaga vallutussõja hävitustööd ja ohvreid, võib muuta sarjas osalejate maailmapilti. Vahetud kogemused avavad tee vaidlustele ja vestlustele osalejate ning Ukraina inimeste vahel ja pakuvad võimalusi võrrelda varasemaid arusaamu reisil kogetud tegelikkusega.

"Mullist välja" on ETV ekraanil alates 15. septembrist esmaspäeviti kell 20.