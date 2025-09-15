X!

Uus dokumentaalsari seab Ida-Virumaa paari silmitsi sõjaga Ukrainas

Varia
"Mullist välja" Autor/allikas: Ken Saan
Varia

Esmaspäeval, 15. septembril alustab ETV-s uus dokumentaalsari "Mullist välja", mis jälgib Ida-Virumaalt pärit noorpaari käiku Ukrainasse ja küsib, millised mõjud on sõja tagajärgedega kokkupuutel sarjas osalejate maailmapildile.

Sel suvel salvestatud dokumentaalsarja "Mullist välja" keskmes on Ahtmes elavad Anastasija ja Grigori. Nende maailmapilti on seni kujundanud venekeelne inforuum, mis on loonud teatava umbusu mulli. Sõda Ukrainas on nende jaoks midagi kauget ja abstraktset ning lihtsam on seda pidada vandenõuks või poliitikute mõõduvõtuks. Kumbki neist ei ole sõda isiklikult kogenud, rännak tõstab nad mullist välja ja seab silmitsi sõja tagajärgede ning kannatanutega.

Dokumentaalsari toob ekraanile paari teekonna Tallinnast Kiievisse ja edasi Harkivisse, rindejooneni välja. Lähenedes rindepiirkonnale, muutub kogemus üha isiklikumaks ja raskemaks. Nende uskumused pannakse tõsiselt proovile, nähes päästetöid raketitabamusega kortermaja juures, kus on hukkunud ka väikesed lapsed ning tavalised inimesed venekeelsest Ukraina kogukonnast.

"Mullist välja" uurib, kas otsene kokkupuude sõjaga, olles Venemaa agressiooni all kannataval poolel, nähes oma silmaga vallutussõja hävitustööd ja ohvreid, võib muuta sarjas osalejate maailmapilti. Vahetud kogemused avavad tee vaidlustele ja vestlustele osalejate ning Ukraina inimeste vahel ja pakuvad võimalusi võrrelda varasemaid arusaamu reisil kogetud tegelikkusega.

"Mullist välja" on ETV ekraanil alates 15. septembrist esmaspäeviti kell 20.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

popmuusika radadel

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

15.09

Õie Pritson: püstolitoru ees seismisest päästis mind hea ajaloo tundmine

14.09

Anne Mari Saks modellinduse varjuküljest: sõin hommikuks ühe õuna ja lõunaks ühe riisigaleti

15.09

Üle 50 aasta abielus olnud Evi ja René Eespere: kõige olulisem on täielik sõprus

15.09

Grete Lõbu: ekraanil olemine on teletöö ebameeldivaim osa

15.09

Uus dokumentaalsari seab Ida-Virumaa paari silmitsi sõjaga Ukrainas

13.09

Psühholoog Andero Uusberg: oma elu olukordi tuleb ise disainida

14.09

Üle kolme aastaga ümber maailma purjetanud Karl Saluveer: ise ka ei usu, kui mitmekülgne maailm on

09.09

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

10.09

Helina Laidla: ühel hetkel mõistsin, et ei suuda tütart elule tagasi tuua

15.09

Kirurg: nooruses arvutimänge mänginud arstid on robotkirurgias osavamad

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo