Kambjas elav kits Lucy sünnitas haruldased kolmikud

Nädalavanuste kameruni kitse kolmikute hulgas on üks poiss ja kaks tüdrukut. "Kolm ikka sünnib harva. Üks-kaks on tavapärane," märkis hobitalu perenaine. Nimesid loomadel veel ei ole. Neid võivad pakkuda ka inimesed. "Nimed on väga oodatud," märkis Näkk.

Kambjas sündinud kitselapsed on sõbralikus ja rõõmsas tujus ning ronivad võimalusel ka taluperenaise otsas. Kameruni kitsede turjakõrgus jääb 50 sentimeetri juurde. Väga suureks loomad ei kasva.

Näkk tõdes, et aeg kitsetallede sünniks on natukene ebatavaline. "Ega me väga seda ei oodanud. Aga Lucy oli nii tubli. Möödunud esmaspäeval tulime lauta ja vaatasime, et kolmikud talled. Ta oli nii tublisti kõik üksi ära teinud. Väga-väga tubli emme," märkis Näkk.

Kitsetallede jaoks on hetkel kõige tähtsamad asjad mäng ja oma emaga koos olemine. Talveks on kitsetalledel koos suurte kitsede ja lammastega soe laut. "Heina varud on olemas, sööda varud on olemas. Neil on väga hea elu," tõdes Näkk.