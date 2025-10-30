Vennad Piusid uue kultuurisarja esitlusel: üllatusi jagub ka meile endile

Kolmapäeval kohtusid telemajas uue kultuurisarja "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" tegijad ja külalised, et heita pilk pikale võtteperioodile ja avada, mida uus sari vaatajatele pakub.

Eesti Telefilmi ja elamussaadete toimetuse koostöös sündiva sarja "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" võtetega alustati möödunud aasta suvel ja viimased võttepäevad ootavad veel ees. Sarja stsenaristi Tauno Vahteri sõnul on erinevaid võttekohti ligi 250, neist suurema osa Eestis, aga Eesti kultuuri jälgedes on käidud ka välismaal.

Saadet juhivad näitlejatest vennad Priit ja Märt Pius, kes võtetega käinud risti-rästi Eesti läbi ja kohtunud paljude külalistega. Tauno Vahteri sõnul on saates intervjuusid umbes 150, aga kokku on saate heaks oma panuse andnud 200 inimest, kes jaganud sisulist nõu, kes tehnilist. Neist paljud olid kolmapäeval ka telemajja kohale tulnud.

Sarja esitlusel tunnistas Priit Pius, et kõige keerulisem oli ikkagi saate juhtimine. "Samas ei ole ühegi teise saate või töö raames võimalik kohtuda selliste inimestega," lisas ta ja meenutas näiteks Marju Lauristiniga teejoomist rõdul.

Märt Piusi sõnul on saatejuhtidel endil samuti põnev saadet vaatama hakata, sest suurem osa võttepäevadest tehti ühe või teise vennaga ning ühised salvestused toimusid vaid stuudios. "Pool saadet on igal reedel üllatus," muigas ta. Kuigi võtteperiood on olnud pikk, tunnistas Märt sedagi, et arvatavasti hakkab ta ETV maja ja inimesi taga igatsema, sest on nendega nii pikalt koos töötanud.

"Lühhike öppetus Eesti kultuurist" alustab ETV ekraanil reedel, 31. oktoobril kell 20.