X!

Toiduvalvur: maheliha ja tavalise liha toiteväärtus kuigi palju ei erine

Vikerraadio
Foto: Priit Mürk/ERR
Vikerraadio

MTÜ Toiduvalvurid asutaja Marge Tava rääkis Vikerraadios, et oleme täna olukorras, kus tahame poest parimat kvaliteeti, aga oma rahakoti ja käitumisega sageli seda ei toeta. Tava sõnul on oluline, et toit oleks tervist toetav ja uuringutega on leitud, et maheliha ja tavalise liha toiteväärtus kuigi palju ei erine.

"Kokkuvõttes hääletab tarbija ise oma rahakotiga, milliseid tooteid ta poest tahab osta. Kui me ise ei osta Eesti kvaliteetset rohumaaveiseliha, siis seda ei saa ka seal poes olla, sest see kaob lihtsalt sortimendist ära," ütles MTÜ Toiduvalvurid asutaja Marge Tava.

Väga paljud väikesed lihatootjad on veel alles ja tahavad tarbijani jõuda, aga kuna suured kaupluste ketid ei võta Tava sõnul nende tooteid sisse, saab nende poole pöörduda otse. "Väga paljudel väiketootjatel on olemas e-poed," lisas Tava.

"Vabalt võib täna kaupluses müüdav apelsin või õun olla eelmise hooaja viljad," nentis Tava.

"Lihatööstustes on täna väga populaarne teha ühest kilost lihast kaks kilo sinki. Selleks tuleb ohtralt lisada vett, samuti fosfaate, mis vee ära seovad, et vesi singi seest välja ei kukuks ja jätaks mulje, et see on väga mahlane sink," sõnas Tava.

Samuti tahab tarbija saada ilusat roosat värvi sinki, aga selle jaoks peab tootja sinna sisse panema nitraate, mis hoiavad muuhulgas singi roosat värvi.

Kõik taandub sellele, et toit peab ka kauem säilima. "Tööstuslik toit enam ära ei kao. Enam pole võimalik, et igaüks kasvatab ise oma maalapil toitu."

Tava sõnul pole tema missioon öelda, et tööstuslik toit on halb, vaid see, et tööstuslik toit peab olema samamoodi tervist toetav. "Me oleme täna olukorras, kus me tahame parimat, aga ise oma rahakoti ja käitumisega ei toeta seda," nentis ta.

"Ma olen võrrelnud ja tahtnud leida väga neid argumente, miks maheliha on nii palju parem. Ma olen nõus, et see on loomadesse suhtumise mõttes väga palju parem, aga liha toiteväärtuse mõttes ei ole mahelihal ja tavalisel lihal suurt erinevust. Lõhe puhul on koguni vastupidist asja märgatud ja samuti on leitud, et odaval lõhel ei ole kallimaga võrreldes kõrgem toiteväärtus," tõi Tava välja.

On ka selliseid teaduslikke teooriaid, mis ütlevad, et liha kvaliteet sõltub ka sellest, kui kiiresti liha edasi hakatakse töötlema, kui loom on tapetud.

"Väga palju oleme tarbijatelt saanud kirju, miks ujub Talleggi kanaliha mingisuguse vedeliku sees. Talleggis ei kasutata vedeliku kogumise matti, vaid karbile on augukestega poorsem põhi tehtud, tõenäoliselt mängib siin rolli hinnaargument, et nii on odavam, aga kanaliha on väga vett täis ja kui see seal karbis seisab ja aegumistähtaeg saabub, hakkab vedelikku aegamisi eralduma, mis ei tähenda, et see liha oleks ebakvaliteetsem või halvem. Mina olen teinud sel puhul nii, et kui kuupäev hakkab lähenema ja ma tahan, et filee oleks mõnusalt mahlane, siis panen selle enne toiduvalmistamist korraks kergesse soolvette," tõi Tava välja.

Marge Tava Autor/allikas: Kirke Ert/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Vikerhommik", saatejuhid Kirke Ert ja Taavi Libe

Samal teemal

Suur muusikamäng

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

19.10

Ragnar Uustal: sain "Õnne 13" sarja rolli tänu naljaga tehtud ettepanekule

19.10

Rebecca Kontus: ma ei tahtnud pärast muusikakooli muusikast enam kuuldagi

19.10

Kõik ERR-i raadiojaamad leiab nüüd ühisest Eesti Raadio portaalist

19.10

Maria Rannaväli: tasub mõelda, kui paljudel sisuloojatel tegelikult ka mõju on

19.10

Liisa Berezkin: muinasjutumaana tunduv Tokyo võib ajapikku põrguks muutuda

18.10

Väike-Maarja kappide tagant ja otsast tulid välja nimekate Eesti kunstnike teosed

19.10

Toiduvalvur: maheliha ja tavalise liha toiteväärtus kuigi palju ei erine

19.10

Kambjas elav kits Lucy sünnitas haruldased kolmikud

17.10

Ansambel Sadu: tihe suvi kasvatas ja tegi tugevamaks

14.10

Ann-Christine Allik: rattaspordis õpin iga päev midagi uut

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo