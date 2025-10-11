Ivo Uukkivi 60. sünnipäeva puhul valmis portreesaade "Ilmsi või unes"

Uukkivi ütles, et ta lapsepõlv oli väga huvitav. "Metsas onni ehitamised, ujumine ja sõja mängimine," meenutas ta ja lisas, et noorena oli ta väike tore poiss. "Ma olin teistest omavanustest pisem, paljud ütlesid isegi, et väike tore tüdruk."

Punk jõudis Ivo Uukkivi ellu koos Soome televisiooni ja raadioga. "Kui Sex Pistols Soomes esines, siis oli kõik ära tehtud, see oli selline energiapauk, et sellega polnud võimalik mitte kaasa minna," rõhutas ta ja lisas, et vangi ta pungi tõttu otseselt ei sattunud, aga kongis oli paar korda kuus. "Põhiliselt välimuse pärast."

Lisaks Uukkivile endale saavad saates sõna ka Villu Tamme, Mait Malmsten, Tõnis Niinemets, Mari-Liis Lill ja paljud teised.

Portreesaade "Ilmsi või unes" on ETV eetris 11. oktoobril kell 19.30.