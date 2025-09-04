X!

"TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl: iga kord suutsin ennast üllatada

Teadussaate "TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl rääkis "Terevisioonis", et üllatus saateid tehes ka ise, kui keerulistest teemadest on võimalik aru saada. Pihli sõnul tundis ta iga saate külalisega kohtudes end väga rumalana, aga intervjuult lahkus alati targemana ja ka saate eesmärk on põnevatest ning keerulistest asjadest väga lihtsalt rääkida.

Teadussaates "TeadusEST" kajastatavate teemade ampluaa on saatejuht Kristjan Pihli sõnul uuel hooajal väga lai ja kirju. "Me räägime keskkonnauuringutest, harrastusteadusest, tehisarust, keelemudelitest, loodusharidusest kuni nii-öelda tuumateaduse teemadeni välja."

Saate meeskonna lähtepunkt saateid tehes oli mõtteviis, et kui nemad ise asjast aru ei saa, ei pruugi ka vaataja aru saada. "Paar korda selle saate tegemise jooksul oli küll tunne, et istun teadlase vastas ja püüan aru saada, mida ta räägib, aga korraga mõte hajub. Siis hüppasin püsti, et mõtleme nüüd korralikult läbi, kuidas neid asju niimoodi küsida, et ma vastusest päriselt ka aru saan. Nende saadete tegemine on hästi tore õppeprotsess mulle endale ka olnud," ütles Pihl.

Pihl toob välja, et kevadel tegi ta saate metsast. "Aga niimoodi metsa minna, et sa ise ka ei tea, mis sind seal ees ootab, tegime seda koos lastega, see oli ülivahva," meenutas Pihl.

Pihli sõnul oli tal neid saateid tehes iga kord tunne nagu läheks ise ülikooli. "Tunned end iga kord väga rumalana, aga lahkud alati targemana," tõdes Pihl.

Mõne saate teema on just viimastel nädalatel muutunud hästi aktuaalseks, kuigi saated on tehtud juba mõnda aega tagasi. "Näiteks toiduinnovatsioon. Mida me teeme siis, kui toitu on järjest vähem ja toidujäätmeid on järjest rohkem. Teadlased praegu mõtlevad, kuidas neid jääke ära kasutada. Mida me teeme, kui sealiha ühel hetkel otsa saab. Sellele küsimusele saab saatest vastuse," nentis Pihl.

"TeadusEST" uus hooaeg algab ETV eetris täna, neljapäeval kell 22.05.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Martha-Beryl Grauberg ja Juhan Kilumets

