Tauno Vahter: uues sarjas räägime nii laulupeost kui eestlaste trussikutest

Stsenarist Tauno Vahter rääkis "Terevisioonis", et ETV uus sari "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" on hoogne ja intelligentne meelelahutus, kus kultuuri all peetakse silmas Eestimaal elavate inimeste elamise viisi ja seetõttu tuleb sarjas juttu nii laulupeost ja Tammsaarest, kui ka sellest, mis on ossikultuur ja millal eestlased hakkasid trussikuid kandma.

"Tahtsime teha saadet, mis koosneb erinevatest tükikestest ja ei ole ainult nii, et keegi istub sirgelt laua taga ja veeretab 60 minutit jutuvada, et natuke elu ka oleks asjas," ütles sarja "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" stsenarist Tauno Vahter.

Stsenaristi jaoks on kultuuri mõiste väga lai. "See on ikkagi Eestimaal elavate inimeste elamise viis koos kõigi asjadega," tõdes Vahter. "Loomulikult räägime saates laulupeost, Arvo Pärdist ja Tammsaarest, aga me räägime ka spordist, millal hakkasid eestlased trussikuid kandma, milline on ossikultuur, käime metsas otsimas rändrahnu, mille üks peigmehe kandidaat Lydia Koidulale kinkis, nii et on väga erinevaid võimalusi, kuidas kultuurist rääkida," ütles Vahter.

Sarja osad episoodid on filmitud Pariisis, kus jälgiti põhiliselt eesti kunstnike, aga ka mõnede kirjanike rada, kes 1910.–1940.aastatel Pariisis käisid. "Käisime seal seitsmes-kaheksas erinevas kohas ja sattusime mõnedesse paikadesse, kus meie teada eestlased polegi veel käinud."

Sarja materjalimaht on üllatavalt suur. "Üksnes intervjueeritavaid on sarjas 150. Saate tegemisel aitas kaasa üle 200 inimese. Nullpunktist alustades me ise ka kõiki asju ei teadnud, lugesime end sellesse sisse ja üritasime sealt essentsi välja võtta ja leida rosinaid, mida on huvitav vaatajale välja pakkuda," nentis stsenarist.

Vahteri sõnul ei ole saa akadeemiline saade ega entsüklopeedia, vaid ikkagi intelligentne meelelahutus. "Seda on ka koolitunni teatud teemade juures kena lisaks vaadata. Ajas selle saate väärtus võiks isegi veel tõusta."

"Saatesari ei ole veel päris valmis. Osad võttepäevad on veel ees," muheles Vahter.

"Lühhike öppetus Eesti kultuurist" algab ETV-s 31. oktoobril ja on eetris reedeti kell 20.