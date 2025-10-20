X!

Uus tõsielusari "Tippvormi(s)" otsib lahendusi kehvale füüsilisele vormile

Tele
Tippvormi(s)
Tippvormi(s) Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tele

ETV uues eksperimendisaates alustavad kümme kesise füüsisega inimest rasket teekonda täis higi ja pisaraid, et ületada oma võimete piire erinevatel väljakutsetel. "Tippvormi(s)" uurib esmaspäeviti kell 20, kas kolme kuuga on vǒimalik oma kehva vormi parandada.

Tervis ja kehaline võimekus on julgeolekuküsimus, tõdevad Eesti kaitsevõimega seotud inimesed. Statistika näitab, et paraku on Eesti reservväelaste ja kutsealuste füüsiline vorm kehv. Vaid kolm kutsealust kümnest suudab kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti rahuldavalt sooritada, sarnane on ka reservväelaste olukord.

Saatejuht Kaidor Kahari eestvedamisel asuvad viis reservväelast ja viis kutsealust televaatajate silme all pingelisele teekonnale, eesmärgiga jõuda kolme kuuga tippvormi. Neid toetavad füüsilistes ja emotsionaalsetes katsumustes personaaltreenerid Eneli Kutter ja Siim Tõnisson, esimene saab enda hoole alla reservistide grupi ja teine kutsealused.

Kuueosaline saatesari viib osalejad kaitseväe linnakutesse üle Eesti, kus tuleb mõõtu võtta julgust ja jõudu nõudvates ülesannetes, olgu selleks soomukivedu, haavatu kandmine või jõuproovid metsas. Suures finaalis selgub, kui palju on kolme kuuga võimalik oma vormi parandada. Vormi saavutamisel on abiks Spordiväe äpp, mille abil saates osalejad treenivad.

"Tippvormi(s)" avaosas viiakse läbi avalik kehaliste võimete kontrolltest, kuhu kuuluvad kätekõverused, istessetõusud ja 3200 meetri jooks. Saates asuvad seejärel oma vormi parandama reservistid automaatikainsener Volli Balder, tarkvarainsener Riho Noormets, tudeng Karl Markus Tarre, muusik Ruslan Trochynskyi ja osakonnajuht Allar Satsi. Teise tiimi moodustavad gümnasistid Kessu Kalbus, Oliver Sale, Raimond Sepp, Marten Tukk ja tudeng Caspar Linnas.

Saatesarja produtsent ja saatejuht on Kaidor Kahar, toimetaja Heleri All, režissöör Tarvo Tammeoks. Saade valmib koostöös Kaitseministeeriumi, Kaitseväe, Kaitseliidu ja Kaitseressursside Ametiga.

"Tippvormi(s)" on ETV ekraanil esmaspäeviti kell 20. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

Uus draamasari

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

20.10

Eesti Laulu konkursile esitati 171 lugu

14.10

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

19.10

Hannaliisa Uusma: lähisuhtevägivald puudutab igat Eesti inimest

18.10

Stewart Johnson: üks nali kartulikoorejuustest ja te tahate mind tühistada

18.10

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

20.10

Vaata uuesti: Havryl Sydoryki esituses kõlas "Eesti muld ja eesti süda"

20.10

"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

16.10

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

19.10

Meisterjaan: kui muusikas on ego sees, siis see pole ausalt tehtud

20.10

Vaata uuesti: Harald Trassi esituses kõlas "Espresso Macchiato"

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo