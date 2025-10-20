Uus tõsielusari "Tippvormi(s)" otsib lahendusi kehvale füüsilisele vormile

ETV uues eksperimendisaates alustavad kümme kesise füüsisega inimest rasket teekonda täis higi ja pisaraid, et ületada oma võimete piire erinevatel väljakutsetel. "Tippvormi(s)" uurib esmaspäeviti kell 20, kas kolme kuuga on vǒimalik oma kehva vormi parandada.

Tervis ja kehaline võimekus on julgeolekuküsimus, tõdevad Eesti kaitsevõimega seotud inimesed. Statistika näitab, et paraku on Eesti reservväelaste ja kutsealuste füüsiline vorm kehv. Vaid kolm kutsealust kümnest suudab kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti rahuldavalt sooritada, sarnane on ka reservväelaste olukord.

Saatejuht Kaidor Kahari eestvedamisel asuvad viis reservväelast ja viis kutsealust televaatajate silme all pingelisele teekonnale, eesmärgiga jõuda kolme kuuga tippvormi. Neid toetavad füüsilistes ja emotsionaalsetes katsumustes personaaltreenerid Eneli Kutter ja Siim Tõnisson, esimene saab enda hoole alla reservistide grupi ja teine kutsealused.

Kuueosaline saatesari viib osalejad kaitseväe linnakutesse üle Eesti, kus tuleb mõõtu võtta julgust ja jõudu nõudvates ülesannetes, olgu selleks soomukivedu, haavatu kandmine või jõuproovid metsas. Suures finaalis selgub, kui palju on kolme kuuga võimalik oma vormi parandada. Vormi saavutamisel on abiks Spordiväe äpp, mille abil saates osalejad treenivad.

"Tippvormi(s)" avaosas viiakse läbi avalik kehaliste võimete kontrolltest, kuhu kuuluvad kätekõverused, istessetõusud ja 3200 meetri jooks. Saates asuvad seejärel oma vormi parandama reservistid automaatikainsener Volli Balder, tarkvarainsener Riho Noormets, tudeng Karl Markus Tarre, muusik Ruslan Trochynskyi ja osakonnajuht Allar Satsi. Teise tiimi moodustavad gümnasistid Kessu Kalbus, Oliver Sale, Raimond Sepp, Marten Tukk ja tudeng Caspar Linnas.

Saatesarja produtsent ja saatejuht on Kaidor Kahar, toimetaja Heleri All, režissöör Tarvo Tammeoks. Saade valmib koostöös Kaitseministeeriumi, Kaitseväe, Kaitseliidu ja Kaitseressursside Ametiga.

"Tippvormi(s)" on ETV ekraanil esmaspäeviti kell 20.