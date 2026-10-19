Kõik ERR-i raadiojaamad leiab nüüd ühisest Eesti Raadio portaalist

Esmaspäeval avas rahvusringhääling uue Eesti Raadio portaali, mis pakub ühes kohas kuulamiseks kõiki ERR-i raadiojaamasid ja audiosisu saadete ning muusikakanalite näol.

Aadressil eestiraadio.ee saab otse ja järele kuulata viit rahvusringhäälingu raadiojaama: Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio 4 ja Raadio Tallinn. Uus portaal asendab seniseid raadiote veebilehti, tuues sisu esile nii teemade kaupa kui ka kavapõhiselt.

Igal raadiojaamal on uues portaalis jätkuvalt oma leht, lisaks saab kuulaja avastada sisu huvidest lähtuvalt. Eesti Raadio avalehele on koondatud kuulamissoovitused raadiote üleselt – ühele teemareal on välja toodud näiteks kontserdid või reisisaated erinevatest kanalitest. See annab võimaluse mugavalt leida ka sellist sisu, mis seni on ehk tähelepanuta jäänud.

Eesti Raadio lehel on kuulamiseks nii värske sisu kui ka sarjade osad läbi aastate. Nii võib pika ajalooga menusaateid nagu "Käbi ei kuku…" või "Müstiline Venemaa" järjest kasvõi tunde kuulata, sest arhiiviosa ulatub mitme aasta taha.

Täispikkade saadete kõrval pakub uus keskkond ka kiireid päevakajalisi ampse, seda hommikuprogrammide ja päevasaadete intervjuude näol.

Viiele raadiojaamale lisaks leiab Eesti Raadio lehelt 12 muusikakanalit – otsekuulamiseks pakutakse kureeritud žanripõhiseid kanaleid džässist räpini, klassikast nostalgiani. Portaali avalehel näeb korraga, mis lugu hetkel ühes või teises muusikakanalis mängib.

Kuuldemängude ja järjejuttude huvilised leiavad uuest keskkonnast ka Raadioteatri loomingu ja lastele mõeldud sisu.

Eesti Raadio portaal annab võimaluse meelepärast sisu alla laadida ja kuulata ilma internetiühenduseta. Keskkonnas järele kuulates saab muuta ka esitamise kiirust.

Eesti Raadio portaali on loonud ERR-i arendusosakond koos raadiote toimetustega. Veebikeskkond jätkab paar aastat tagasi loodud Eesti Raadio mobiiliäpi põhimõtet pakkuda kuulajale võimalikult mugavat sisu avastamist, sõltumata kanalist, ajast ja kohast.

Uue raadioportaali leiab aadressilt eestiraadio.ee.

Eesti Raadio mobiiliäpi saab tasuta alla laadida Google Play ja App Store keskkondadest.