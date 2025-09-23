"Klassikatähed 2025" alustab maailmakuulsate meloodiatega

"Klassikatähed 2025" paneb proovile noorte muusikute muusikalised anded ja esinemisjulguse, oskuse kohaneda üllatavate partnerite ja ootamatute olukordadega. Igas saates ootab võistlejaid uus ülesanne, klassikalise muusika unustamatutest pärlitest popmuusika töötlusteni.



Saadet juhib Johan Randvere, kes pianistina osales "Klassikatähtede" kõige esimesel hooajal.



Uhke kontserdihooaja avab sel pühapäeval saade, kus lavale astutakse koos Grammy võitja ning rahvusvahelise haardega Tallinna Kammerorkestriga. Esitamisele tulevad klassikalise muusika kaunimad meloodiad erinevatest ajastutest ning väga kuulsatelt heliloojatelt, ooperiaariatest nüüdismuusikani – noorte valikus on Giacomo Puccini, Claude Debussy, Frederic Chopini, Astor Piazolla ning John Williamsi ning Stanley Myersi looming. Eesti kaasaegse muusikaga tehakse suisa esiettekanne, kui kõlab Tõnu Kõrvitsa teos.



ETV vaatajate ja Klassikaraadio kuulajate ette astuvad sel pühapäeval esmakordselt flöödimängija Tuule-Helin Krigul, klarnetimängija Isabella Runge, sopran Annabel Soode, pianist Havryil Sydoryk, löökpillimängija Karl Martin Tombak ja kitarrist Harald Trass. Nende teekond "Klassikatähed 2025" võistlusele sai alguse suvel läbi tiheda konkurentsi, kuhu kandideeris rekordarv, 31, noort muusikut.

"Klassikatähed 2025" avasaade Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Võistlejate etteasteid hindab igas saates Eesti parimatest klassikalise muusika asjatundjatest koosnev žürii, kel endal maailmas palju ette näidata ja noortele unikaalseid kogemusi jagada. Nii on avasaates on kohtunikeks hinnatud dirigendid Paavo Järvi ja Risto Joost ning maailmalavadel oodatud bariton Lauri Vasar. Edasistes saadetes võtavad žüriis koha sisse veel näiteks rahvusvahelise haardega laulja Mirjam Mesak, dirigent Kristjan Järvi, jazzpianist Holger Marjamaa, ERSO peadirigent Olari Elts, saksofonist Maria Faust, palavalt armastatud Rein Rannap, dirigent Rasmus Puur jt.



Žürii ja stuudiopubliku hindamisele lisaks on tähtis roll ka kodus kaasaelajatel. Pühapäeval avatakse "Klassikatähed 2025" telefonihääletus, mis jääb avatuks kuni suure finaalkontserdini. Esmakordselt ei lange hooaja vältel ükski osaleja välja ja kõik telekonkursile pääsenud võistlejad saavad oma oskusi näidata ka finaalsaates, kus lavale astutakse koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.



Kodumaine originaalformaat "Klassikatähed" alustas oma teekonda ETV ekraanil 2013. aastal. Formaadi autorid on Helen Valkna, Anu Välba ja Timo Steiner. Tänavune hooaeg on järjekorras kuues. "Klassikatähed 2025" sünnib Eesti Televisiooni, Klassikaraadio, Eesti Kontserdi ning Kultuuripartnerlus SA koostöös.



"Klassikatähed 2025" hooaeg koosneb televoorudest, kontserdivoorust ja finaalkontserdist. Kontserdivoor toimub 14. oktoobril MUBA saalis, ülekanne jõuab kuulajateni Klassikaraadio vahendusel. Finaalkontsert toimub 7. novembril Estonia kontserdisaalis.



"Klassikatähed 2025" on ETV ekraanil ja Klassikaraadios pühapäeviti kell 19.15.

Iganädalaselt hoiab saates toimuval pilku peal Klassikaraadio saade "Delta".

Saadete esitused, galeriid ja uudised leiab kodulehelt www.klassikatähed.ee