Mesilaste viljastamata munadest arenev haue sobib hästi ka toiduks

Foto: ERR
"Maahommik" käis uurimas, mida tehakse Olustveres mesinike päevadel, muuhulgas uurisid nad, mida saab valmistada lesehaudest ehk mesilastel viljastamata munadest arenev haudest.

Toiduvalmistamise õpetaja Elli Vendla juhedamisel paneeriti, praeti ja küpsetati lesehauet. "See tooraine on mulle ka üllatuseks, aga üllatused mulle meeldivad," ütles ta ja lisas, et lesehauet võetakse kärjest välja käsitööna.

"Siin on erinevaid võimalusi, kuidas kellelegi maitseb, võib ka lihtsalt purustada ära, maitseainetega segamini ja kohe võileiva peale panna," selgitas Vendla ja rõhutas, et küpsetamisel pidi lesehaudel tulema veidi ka pähklimaitset juurde. "Kui teda toorelt süüa ja ta on ära maitsestatud, siis ta on nagu äkine."

Toorena lesehaudel suuremat maitset ei ole. "Selleks tulebki maitseaineid panna, et tal maitse tuleks," rõhutas ta ja lisas, et eks see on üks trendivärk. "Ma lugesin, et see on väga tervislik, aga trendid tulevad ja trendid lähevad."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Maahommik"

