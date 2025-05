Petturitest rahakullerid käivad ukse taga raha küsimas ka väikeste lastega

"Petturite puhul on tegemist tõusutrendis kuriteoliigiga," ütles Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas.

Hetkel on kõige populaarsemad petukõned Tervisekassa nimel, mida viimasel ajal tehakse ka eesti keeles. "Inimesele helistatakse ja öeldakse, et 20-eurose visiiditasu asemele saad maksta viis eurot, kui sisestad oma andmed ja teed väikesed kinnitused ära, aga tegelikult jääb inimene nii ilma kümnetest kui mitte sadadest tuhandetest eurodest," tõi Haugas välja. "Alles hiljuti jäädi selle skeemiga ilma 1,7 miljonist eurost."

Kui inimene on ülekande teinud, liigub raha Haugase sõnul sekunditega edasi järgmistele arvetele, krüptorahasse ja see kaob erinevatesse kohtadesse ning raha tagasi saada on pea võimatu.

"Väga palju tehakse petukõnesid ka pakiettevõtte nimelt. Tuleb SMS või kõne, et teile tuli pakk, sisestage ja kinnitage oma andmed. Või näiteks liiklusõnnetuse petuskeem. Helistatakse ohvrile ja öeldakse, et lähedane sattus liiklusõnnetusse, on paanikas ja nutab ning tal oleks kiiresti raha vaja, et maksta advokaadile või altkäemaksu politseile, et ei alustataks kriminaalmenetlust. Eeltöö on juba nii hästi ära tehtud, et teatakse juba ka nimesid," nentis Haugas. "Meie andmed on ju paljuski sotsiaalmeedias päris avalikud."

Igapäevaselt tegeleb politsei ka ukse taha tulevate rahakullerite tuvastamisega. "Aprilli lõpus pidasime Tallinnas kinni viis noort inimest, vanuses 17–22. eluaastat, kes olidki rahakullerid ja käisid inimeste kodudes rahal järgi. Ligi 40 kuriteoepisoodi on juba tuvastatud, kahjusumma umbes pool miljonit eurot, ilmselt umbes sama palju episoode lisandub ka juurde. Selle võrra suureneb ka kahjusumma. Kõik need viis inimest võeti vahi alla ja petturid ei pidanud paljuks ka koos väikeste lastega raha järele minna," sõnas Haugas.

Rahakulleritel on Haugase sõnul oma koordinaatorid. "Meie kõik oleme need ohvrid ja meid rünnatakse igapäevaselt. Tegemist on rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega. Skeem on hästi suur ja erinevatesse riikidesse ulatuv. See raskendab loomulikult ka uurimist. Kui saame kätte mõne rahakulleri või koordinaatori, mõjutame me seda, et inimesed langevad vähem pettuste ohvriks."

Pangaliidu eestvedamisel algas 26. mail pettustevastane kampaania "Petturil on mitu nägu", milles löövad kaasa kommertspangad, politsei ja ka telekomiettevõtted.