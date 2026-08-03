Digiekspert: telefonikelmidega vestlemine suurendab petta saamise ohtu

Digipädevuse ekspert Diana Poudel rääkis Vikerraadios, et lindistas telefonikelmide petukõnesid ja jagab neid nüüd YouTube'is. Poudeli sõnul peavad häirekellad lööma hakkama siis, kui küsitakse PIN-koode ning kelmidega vestlusse laskumine suurendab petta saamise ohtu .

"Juhtus nii, et juuli lõpus olin rahulikult kodus ja tuli eestikeelne petukõne, ei saanud võimalust kasutamata jätta, et kelmid linti võtta ja kuulsaks teha," selgitas digipädevuse ekspert Diana Poudel, kes salvestab telefonikelmide kõnesid.

Esimene asi, mis peaks kahtlust äratama, et tegelik protsess nii kiiresti ei käi. "Asjad ei käi nii, et kui keegi su konto ära häkib, siis kohe viis minutit hiljem helistab Smart ID ja natuke aeg hiljem on juba politsei liinil. Kui tundub, et kõik ametnikud on väga abivalmis, siis see võib olla trikk. Esimene kõne on kõige kriitilisem, oluline pole see, mida nad lubavad, vaid et nad üritavad igal võimalikul viisil sind oma PIN-koode sisestama panna. Kui sa oled selle pannud, siis käivitub kogu ülejäänud teatri stsenaarium," sõnas Poudel.

Poudeli sõnul ei saa ka tema alati kohe alguses aru, et tegemist on kelmiga. "Minu valvsus lööb kohe üles, kui keegi helistab mulle ja tahab minu PIN-koode. Siis löövad kõik punased lipud kohe ülesse ja see äratab mu üles ka surmaunest," tõdes digiekspert.

Petturid käivad järjest suurte organisatsioonide kodulehti läbi, kuni kõik on läinud üle uuele QR süsteemile. "Näiteks hambaravihüvitise pettust ei saa kelmid enam kasutada, sest Eesti on üle läinud uuele Smart ID QR süsteemile. Uus lahendus teeb asja turvalisemaks," nentis ekspert. "Turvalisus on nagu sport ja nagu jalgpallimängus kordamööda rünnatakse ja kaitstakse."

Poudeli salvestatud telefonikelmide kõnesid saab kuulata YouTube'is. "Sisestage otsisõna kõnekelmid, kuulake see teatrietendus ära ja jagage infot oma lähedastega, kelle digipädevus pole kõige parem. Ärge ise kelmidega kunagi vestluse laskuge," tõi Poudel välja.