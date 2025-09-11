Punak: ilustatud dokumendipilt võib piiril kaasa tuua põhjalikuma kontrolli

Politseikapten Maarja Punak rääkis saates "R2 Hommik!", et üle riigipiiri saamist võib takistada ilusamaks töödeldud dokumendipilt ja soovitas pildid teha PPA teenindussaalis. Punaku sõnul ei tohi dokumendipilti laadida ka AI rakendustesse, sest sel moel on kriminaalidel võimalik talletada pilt, millega edaspidi kahtlaseid tehinguid teha.

"On kaks võimalust, kui sa taotled dokumente. Kas ilusamaks töödeldud pilt ei lähegi süsteemist läbi või siis leiab ametnik pilte üle vaadates, et seda on muudetud ja ilustatud ning pildi peab välja vahetama," selgitas politseikapten Maarja Punak.

Kui aga ilustatud pilt on siiski süsteemist läbi läinud, võib see kaasa tuua probleeme piiri ületades. "Oleneb ka sellest, kui tark on see piiril nägu kontrolliv aparaat, mis tuvastab konkreetseid punkte inimese näos."

Passipildil ei või ka suurelt ja laialt naeratada. "See on maailma kõige tõsisem pilt," tõdes Punak.

"Inimese näos on punktid, mis on seotud silmade omavahelise kauguse, suu pikkuse, ninaotsa kaugusega silmanurgast ehk et näos mõõdetakse erinevaid distantse ja sellepärast ka naeratamine moonutab nägu," tõi Punak välja.

Kui inimesel on suur kaalulangus olnud, siis võib-olla palutakse inimesel kõrvale astuda ja dokument kontrollitakse eraldi üle. "Piiri peal läheb lihtsalt kauem aega, aga see ei tähenda, et sa ei saa selle dokumendiga piiri ületada."

"Inimesed teevad omaalgatuslikult dokumendi taustasid ilusamaks ja Instagrami piltidel pannakse ju ikka väike filter, mis silub kortse ja tekitab teistsuguseid värve, nii et kõik see, mis teeb pildi ilusamaks, on see, mis tekitab probleeme," nentis Punak.

Piltide töötlemisel kasutavad inimesed rakendusi, mida kasutavad fotograafid iluvigade peitmiseks. "Inimesed on ka öelnud, et kasutavad AI-rakendust, kus saabki passipilti siluda. Aga kui keegi on pannud veebi koha, kuhu kutsutakse inimesi oma dokumendipilte üles laadima, siis mul politseinikuna tõusevad käel juba karvad püsti, sest mul on tunne, et kriminaalid on leidnud uue võimaluse, kuidas inimeste väga olulisi pilte endale talletada ja nendega edaspidi võib-olla mingeid kahtlaseid ja hämaraid tegusid teha."

Kui töödeldud pildiga dokumendiga piirile jõutakse, kutsutakse enamasti inimene kõrvale ja tehakse põhjalikum kontroll, et saada aru, miks biomeetria ei vasta sellele, mis on passipildil talletatud. "See on nagu omamoodi hasartmängurlus. Osa inimesi on saanud piiril üle, aga piisab sellest, et sinu pilt on nii palju muudetud, et piirivalvur otsustab, et see ei ole õige pilt ja dokument ei ole hea alus, et lubada inimene edasi järgmisesse riiki," tõdes politseikapten.

Korrektse dokumendifoto saab teha politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenindussaalis. "Iseteeninduskioske, kus pilte saab teha, on üldjuhul teeninduses mitu, sinna on elav järjekord ja tavaliselt võtab see aega ainult mõne minuti. Sa ei pea minema sinna läbi üldjärjekorra, ja ülejäänud toimingud saad juba kodus rahulikult oma seadme kaudu ära teha," ütles Punak, et ei peaks kartma pikkades järjekordades seismist ainult foto tegemise pärast.