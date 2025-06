Taavi Kotka: me kõik oleme küberkuritegevuse dopingukütid

Ettevõtja Taavi Kotka rääkis "Terevisioonis", et kuna petukõnesid teevad juba ka eestlased, on ainuke viis petturite tuvastamiseks tõsta enda teadlikkust pettuste eri vormide suhtes. Kuna mõne tunniga suudavad petised teha kõnesid ja saata e-maile sadadele tuhandetele inimestele, oleme me kõik Kotka sõnul küberkuritegevuse dopingukütid.

"Mina olen sellise ründega tuttav ja kui "Sander" helistas, siis meie kõne väga pikk ei olnud. Petturid teatavad, et sul on kasutamata Tervisekassa raha ja selle konksu otsa on tõesti väga lihtne sattuda," ütles petukõne saanud ettevõtja Taavi Kotka.

Kotkale helistas küll inimene, aga tema sõnul on väga tõenäoline, et varsti hakatakse AI-ga tegema sarnaseid kõnesid väga heas eesti keeles. "Mina veel ei ole näinud, et täna AI nii heas eesti keeles kõnesid teeks. Minuga rääkis ikka puhas eestlane."

Kui petturitega pikalt rääkida, siis seda usutavamad järgmised kõned olla saavad, sest igast kõnest petturid õpivad.

"Petturid tahavad kätte saada sinu identiteeti ja kuna Smart-ID on enimlevinud, siis nad püüavad sellega. Kui keegi küsib su käest PIN-koode või muid turvaelemente telefoni või e-maili teel, siis ärge andke."

"Minu meelest peame hakkama ka karmimalt suhtuma sellisesse kuriteoliiki nagu küberkuritegevus, et võtaks isu ära sellega tegeleda. Eesti politsei on maailmas esirinnas küberkuritegevuse tuvastamisel," tõdes Kotka.

Kotka sõnul on pea ainus asi, mida me ise saame teha, tõsta iseenda ja oma lähedaste teadlikkust pettuste eri vormide suhtes.

"Me kõik oleme küberkuritegevuse dopingukütid ja pätid on siis dopingupanustajad. Olukord läheb veel hullemaks, puhtalt sellepärast, et meie telefoninumbreid ja e-maile saab kiloga osta. Ühe ründe hind on väga väike. Sa võid neid kõnesid teha ja meile saata sadu tuhandeid mõne tunniga, äkki mõni haukab ja kui mõni jääb konksu otsa, siis lähebki jaht lahti," selgitas Kotka. "Üle maailma kaovad petturite taskutesse miljardid."