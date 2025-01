Kelmide petukõned veenavad inimesi elektriarvesteid välja vahetama

"Kelmid on leidnud uue võimaluse inimesi petta ja teevad telefonikõnesid, mis üldiselt on vene keeles, kuid on olnud ka eestikeelseid kõnesid. Kõnedes väidetakse, et Venemaa elektrisüsteemist desünkroniseerimisega seoses peavad inimesed ära vahetama oma elektriarvestid, mida tegelikult teha vaja ei ole," selgitas politseikapten Maarja Punak. "Desünkroniseerimine puudutab elektrijaamu, mitte konkreetselt inimeste kodusid."

"Telefoni teel hakatakse lepingut muutma, pakutakse elektriarvesti paigaldamisaegasid, kutsutakse inimesi reaalselt teenindustesse ja palutakse kaasa võtta ID-kaarte ja kaardilugejaid," lisas Punak. "Inimestel palutakse sisestada telefoni enda Smart-ID või Mobiil-ID PIN-koode, mis tähendab, et inimeste pangaarvetelt võetakse tuhandeid eurosid."

Punak kinnitas, et Enefit ei tee selliseid kõnesid ega paku ka elektriarvesti vahetamise teenust.

Politseile andis Enefit ise märku, et nende klienditeenindajatele on järjest rohkem hakanud selliseid kõnesid tulema. "Inimestele tullakse ka ukse taha lepingut sõlmima või arvestit paigaldama. Küsitakse inimeselt elukoha aadressi, mida mitte mingil juhul võõrastega jagada ei tohi. Samuti ei tohi jagada kellelegi oma PIN-koode," ütles Punak.

"Kui te ei tea, millega täpselt on tegemist, tuleb kindlasti Enefiti klienditeenindusse helistada ja üle küsida, kas tegemist on tõese info või pettusega. Ei ole ju ka välistatud, et Enefit võtab ühendust, aga kindlasti ei lase nad telefoni teel PIN-koode jagada ega saada koju tähitud kirju, mida petturid samuti väidavad," selgitas Punak.