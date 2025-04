Telefonipetturid kasutavad Eesti numbreid ja matkivad tuttavaid hääli

Kriminaalbüroo juht Urmet Tambre rääkis "Terevisioonis", et tehisaru abil teevad kurjategijad nüüd petukõnesid eesti keeles, jäljendades ohvrile tuttavaid inimesi ning kõne tuleb ka kohalikult telefoninumbrilt. Tambre sõnul on ainuke abinõu petturite vastu see, et me teame kõiki petuskeeme, katkestame telefonikõne ning teatame politseisse.

"Värske statistika ütleb, et kelmused üldse on 20 protsenti tõusnud ja samuti kõiksugused petuskeemid. Kui varasemalt langes petturite lõksu umbes kaks inimest ööpäevas, siis praegu langeb lõksu kuus kuni kaheksa inimest ööpäevas," ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Palju on petukõnesid, kus petturid ütlevad, et lähedasega on mingi õnnetus juhtunud. "Petturite eesmärk on viia inimene segadusse ja paanikasse nii, et inimene ise annab raha ära. Tihti usutakse, et tehnoloogiliselt on võimalik seda protsessi peatada, aga tegelikult ei ole."

Kelmid loodavad selle peale, et vanematel inimestel ehk on sularaha kodus. "Kõik käib kiiruse peale, kui aadress saadakse teada, on inimesed kohe ukse taga ning raha võetakse ära," tõdes Tambre.

Viimastel kuudel on lisandunud petturite kõned, kus tekitatakse usaldus ning kohe koode, paroole ega raha ei küsita. "Sellised topeltkõned tulevad hetkel Omniva nimel, kus helistatakse, et teile on tähitud kiri ja küsitakse, kus inimene elab, et kiri talle koju tuua. Veidi aja pärast helistatakse "politseist" ja öeldakse, et enne helistasid kelmid ja nüüd on vaja tuvastada, kes te olete, sisestage koodid, aga tegelikult on see kurjategija ja kui koodid sisestatakse, siis tehakse ülekanne inimese eest," selgitas Tambre.

Üle Eesti tehtud kõnedel saab näidata Eesti suunakoodi, sest väga paljud inimesed ei võta välismaa suunakoodiga kõnesid vastu.

"Hetkel, kui see sai tehnoloogiliselt võimalikuks, muutus usaldus kõnede vastu jälle palju suuremaks. Kurjategijad ostavad ka Eesti SIM-kaarte ja SIM bokse, kus on palju kaarte ja teevad nii automaatkõnesid."

Viimase kuu aja jooksul on tehtud ka eestikeelseid kõnesid. "Nädal aega tagasi algasid Terviseameti nimel petukõned. Need on eestikeelsed ja lubavad soodsamat visiiditasu."

Väga palju seinu on ette ehitatud, et kelmus ei saaks toimuda, aga Tambre sõnul on sihtmärk inimene ise, kes ainukesena saab võtta kurjategijal piltlikult öeldes käest kinni ja viia ta kõikidest tõketest mööda, et talle oma raha ära anda ja seda politsei väga tihti ka näeb.

Ainus viis, mis praegu veel aitab on see, et me teame petturite kõiki petuskeeme. "See on ainus, mis paneb inimese neid kõnesid katkestama. Kui nendest petuskeemidest ei ole kuuldud, siis minnaksegi petturiga kaasa," lisas Tambre.

Kõikidest petukõnedest tuleks teavitada ka politseid.