Kauni seade saab nii paarist tulbist kui suurest tulbikimbust

Floristikakooli juhataja Inno Joonas õpetas "Terevisioonis", kuidas luua meeleolukaid seadeid nii paarile tulbiõiele kui suurele tulbikimbule. Joonas tutvustas ka Crown of Dynasty tulpi, mis näeb väga kaunis välja ning on üks pikema säilivusega tulpe.

2020. aasta 18. jaanuarist alates tähistatakse Hollandis tulbipäeva, mis on ka rahvusvaheliseks tulbipäevaks nimetatud. "See on Hollandi jaoks tähtis sündmus, kuna nad ise on tulbikasvatajad. See päev on natuke ka kommertsliku mainega, sest tegelikult võib tulpe endale muretseda aasta läbi," selgitas Floristikakooli juhataja Inno Joonas.

"Tulp on kallis, väärtuslik ja väga kaunis lill. Praegu ongi õige aeg koju tulpe tuua. Kui mul on paar-kolm tulpi, siis võib tulbid sättida eri kõrgustele suurde silindrikujulisse vaasi, kivid põhja ja natuke vett, tulbid ei vaja palju vett," õpetas Joonas.

Tulbiseade silindrikujulises lillevaasis Autor/allikas: ERR

Suurde mahukasse vaasi tulpe sättides saab abivahendina kasutada traati. "Tulbi saab panna traadi vahele ja ta jääb kenasti seisma. "Erivärvilisi tulpe võib kokku panna. Väga levinud on meil siksakiliste äärtega tulbid. Mulle endale meeldib väga tulp Crown of Dynasty, mis näeb välja nagu kuninga kroon, aga lisaks ka säilib väga hästi, ta on üks pikemalt säilivaid tulpe," lisas florist.

Joonas tõi välja, et üldiselt on kõik tulbid täna aretatud nii, et lahti nad ei lähe. "Seetõttu võime ise mõne tulbi õielehed tagurpidi keerata, siis nad jäävad lahtise õiega ja annavad kimbule päris huvitava dekoratiivse ilme. Lilled toovad meile pimedal ajal värvi, rõõmu, sära ja muudavad enesetunde paremaks."