Florist Inno Joonas: paneme pühadelauale rohkem lilli ja vähem toitu

"Meie pakume välja sellise variandi, et sööme pühade ajal vähem ja paneme pühadelauale rohkem lilli," ütles Eesti Floristikakooli direktor ja etiketiekspert Inno Joonas.

Joonase sõnul tuleks kirjut värvi laudlinade peal kasutada ühevärvilisi nõusid. "Kõige ilusam on, kui laudlinal on kolm viiki. Laudlina pikkus peab ulatuma täpselt põlvedeni."

"Minu eesmärk oli luua lauakaunistus, mis oleks üdini õrn, naiselik, hele, helge ja kristalne," ütles Eesti Floristikakooli õpilane Heidy Siirak.

Pühadeaegne lauakaunistus Autor/allikas: ERR

"Kõige lihtsam ja tavalisem nugade-kahvlite ja klaaside paigutusviis laual on selline, et kesksel kohal on taldrik. Kahvlid on vasakul pool, noad ja lusikad paremal pool. Süües me alustame kahvlite ja nugade võtmist väljastpoolt. Söömist alustatakse alati perenaise järgi. Kui perenaine tõstab noa ja kahvli, siis hakkavad ka kõik teised sööma. Mitte nii, et perenaine hõikab külalistele, hakake nüüd sööma, ma toon teile veel praadi," selgitas Joonas.

Joonase sõnul võiks ka teada, et juurviljade lõikamiseks nuga ei kasutata, vaid lõigatakse kahvliga. "Hakklihast valmistatud tooted purustatakse ka ainult kahvliga."

Ideid pühadeaegseks lauakaunistuseks:

