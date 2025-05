Eksperdid soovitavad: kuidas luua õdus ja trendikas terrass

Floristikakooli sisekujunduse ja kompositsiooni õpetaja Anneli Joonas rääkis "Terevisioonis", et hubase terrassi loomiseks tuleks lähtuda ühtsest stiilist ning vähem erinevaid detaile rõdul on alati parem. Suveterrassid võiksid olla värvikirevad ning miks mitte kasutada vahelduseks dekoratiivseid eksootilisi taimi.

"Vahelduseks võiks oma terrassi kaunistada eksootiliste ja erilisemate taimedega, mida on Eestisse väga palju tekkinud, näiteks nagu kookosetaim, streliitsia või banaanipuu, sest need taimed on väga dekoratiivsed," ütles Eesti Floristikakooli direktor Inno Joonas.

Floristikakooli õpetaja Heli Läänmäe pakkus kauniks terrassitaimeks välja gasaania, mis on väga huvitava ja trendika värviga. "Sel hooajal on moes värvirohkus ja aasa-kompositsioon."

Läänmäe tõdes, et istutades on väga oluline teha drenaaž. "Selleks kasutatakse kergkruusa või tavalist kruusa, mis käepärast on. Seda pannakse istutuspotti umbes viie sentimeetrine kiht, kui on suurem kast. Sinna vahele pannakse katteloor, mille peale siis alles muld. Loor laseb vee läbi ja muld ja kruus ei lähe segi," juhendas Läänmäe.

Taime potist välja võttes on oluline enne istutuspotti asetamist taimejuurestiku natuke lahti mudida. "Taimel on keerdjuured, mis ei lähe edasi ja taim hakkab kiratsema," nentis Läänmäe. "Taime vajutame mulla sisse kinni alati külgede pealt, mitte taime varre lähedalt. Kindlasti tuleb taimi väetada, sest kõik suvelilled tahavad väetamist, kõige parem on vedelväetis, mis toimib kohe. Väetamine pikendab õitsemisaega, moodustub rohkem õiepungasid. Vanad õied peaks kindlasti taimelt eemaldama, siis moodustab ta rohkem õisi."

"Taime toit on väetis," lisas Inno Joonas. "Iga kastmisveega tuleb taime natuke väetada."

Joonas tõi välja, et terrassile oleks tore panna teiste lillede vahele ka söödavaid taimi, näiteks maasikataimeampel. "See on ka väga dekoratiivne, roosade õitega maasikataim. Samuti võib teha terrassile taimekasti maitsetaimedest."

"Koduterrassi luues on kõige tähtsam, et see oleks teie majaga ühtses stiilis. Samuti võiks majaga harmoneeruda ka krundile ehitatud puukuur või koerakuut," ütles Floristikakooli sisekujunduse ja kompositsiooni õpetaja Anneli Joonas.

"Terevisiooni" stuudiosse lõid eksperdid modernsete sugemetega romantilisemas stiilis terrassi. "Alati tuleks arvestada sellega, mida te terrassil teete. Tekstiilidest rääkides, kui terrassil on palju päikest, siis tumedad tekstiilid säilivad puhtana, aga pleegivad kiiremini, heledad tekstiilid kannatavad rohkem päikest, aga määrduvad."

Mis puudutab sisekujunduse kontseptsiooni, siis Joonase sõnul on puit, kivi ja kõik naturaalne alati moes. "Aga jääge ühele stiilile truuks. Vähem on alati rohkem. Mida rohkem on teil kogu komplektis taimi, mööblit ja aksessuaare, seda keerulisem on neid kokku panna."

Aksessuaaridest sobivad terrassile näiteks mõnusad pehmed pallid, pleedid, küünlad. "Oranžikad küünlad sobivad kokku oranžide lilledega. Võtke neid toone ka aksessuaaride juurde. Meil lähtub siin kontseptsioon rohelisest värvist, on rohelised taimed, roheline pleed, roheline toolikate ja vaip," tõi Joonas välja. "Vaip on veekindel, ainult prahti peab vahepeal sellelt pühkima."

Suveterrassid võiksid alati olla värvikirevad ja rõõmsad. "Aiavalgustite puhul on väga oluline, et lambid oleksid vihmakindlad. Seda tasub valgusteid ostes poest alati üle küsida," nentis Anneli Joonas. "Ja palun ärge tehke aias ainult tööd, vaid leidke aega ka oma terrassi nautimiseks."