Inno Joonas: lilli aitab pikka aega värskena hoida lillepampers ja kilekott

Eesti Floristikakooli direktor Inno Joonas rääkis "Terevisioonis", kuidas närtsinud lilled kuuma ja külma veega elule äratada ning kuidas kasutada lillepampersit, tavalist kilekotti või kilepõhjaga karpi, et lilled aktuse ajal pika ootamise peale ära ei närbuks.

"Eesti erineb teistest riikidest selle poolest, et meil viiakse kooli alguse ja lõpetamise puhul õpetajatele lilli, mujal maailmas öeldakse selle peale vau," ütles Eesti Floristikakooli direktor Inno Joonas.

Joonase sõnul võib vabalt viia õpetajale ka ühe lilleõie, mille saab väga nutikalt ära kaunistada. "Eestis on põnev trend, et üksiku lilleõie juurde tahetakse sageli väikest paelakest või lehekest, aga seda ei ole tegelikult vaja. Kui väga tahate, võib meisterdada pärlitest või niinest kaunistuse lilleõie juurde. Flamingo on väga majesteetlik ja luksuslik lill, aga kuidas seda paremini esitleda. Õie juurde võib panna näiteks pliiatsid või pintsli, kui õpetajale kinkida," tõi Joonas välja.

Lille varre külge seotud paelakest ei ole tegelikult üldse vaja, sest õpetaja peab hakkama seda enne vaasi panekut lahti harutama.

"Väga hästi saame kokku panna ka eksootilisi ja meie metsa all kasvavaid lilli," tõdes lillemeister.

"Kui hortensia on närtsinud, pistke lille õis külma veega täidetud anumasse, vars üleval pool ja hoidke natuke aega. Lill võtab ka kroonlehtedega vett sisse. Teise anumasse pange kuum vesi. Hortensia vars lõigake 45-kraadise nurga all ja pistke korraks kuuma keevasse vette. Varre alt tulevad mullid," juhendas Joonas, kuidas lill uuesti elule aidata.

Sama toimib ka roosiga. "Kui roosi vars on alt tumedaks läinud, on ta tükk aega ilma veeta seisnud ja on tõmmanud varre pooridesse õhu, aga meil on oluline saada see õhk sealt välja. Selleks paneme lillevarre sooja keenud vette ja jälle on näha, et mullid tulevad alt kenasti välja. Hoiame seal 13 sekundit, siis võtame välja, lõikame keevas vees olnud osa ära ja paneme külma vette. Nüüd imab vars endasse külma vee ja lilled taastuvad väga hästi. Sama toimub ka hortensiaga. Tunni ajaga on närtsinud hortensia jälle väga ilus."

Närtsinud sireli võib samuti panna julgelt kuuma vette. "Enne lõikame sirelivarre veidi lühemaks. Sireli jätamegi kuuma ette. Sirelit võikski joota enne, kui me aktusele läheme."

"Väga lihtne on kasutada transportimiseks ka lillepampersit, mis imab endasse vee sisse ja lill või lillekimp püsib värskena väga hästi," tõdes Joonas. "Pampersi võib kinkimise ajal ümbert ära võtta."

Inno Joonas Autor/allikas: ERR

Joonas tutvustas ka üht karpi, mille põhi on kaetud kilega ja kuhu saab vee sisse valada. "Sellesse nii-öelda vaasi on väga mugav panna suuremaid kimpe, et neid transportida. Väga edukalt saab kasutada ka tugevaid kilekotte, kuhu vesi sisse valda ja paelaga kõvasti kinni tõmmata," andis Joonas nippe, kuidas lilled võimalikult kaua värskena püsiksid.