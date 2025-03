Metsast või koduaiast korjatud vitstest saab kena kevadise kimbu seada

Praegu on hea aeg tuua õuest tuppa näiteks kirsi-, ploomi-, forsüütia- või sirelioksad, et kodus seada need vaasi ja saada lauale üks dünaamiline kimp, mis mõne aja möödudes läheb lehte ja lõpuks juba õide. Floristikakooli direktor Inno Joonas jagas nippe, kuidas saavutada vitstest kaunilt õitsev bukett.

"Aeg on nii kaugel, et nüüd tuleb kindlasti kõik jõulutuled lõplikult palun välja lülitada, sest väljas on kevad ja ilm on ilus. Meil on ka seljataga naistepäev ja kõigil naistel on kodus palju lilli," rääkis Joonas, miks on praegu õige aeg üks omapärane kimp ise kokku panna.

Kaseokstest valmistas Joonas esmalt omapärase pesalaadse kimbu. "Et oksad läheks roheliseks, tuleks pikad kaseoksad sättida kimpu niimoodi, et nad ulatuks alla, kust nad saaks vee kätte. Väga palju ei tohiks neid murda, sest nii ei lähe oks roheliseks. Suurem osa pungadest läheb aga lõpuks roheliseks, kui me paneme ta vaasi," rääkis ta.

Kaseokstest kimbu valmistamine. Autor/allikas: ERR

Kaseokste otsad soovitas Joonas lõigata ära, et okstel oleks võimalikult palju imamispinda ja seejärel asetada kimp sooja vette. "Kuskil nädalaga võib täitsa julgesti kenad õied saada," ütles florist. Kaseokstest pesasse saab hakata seejärel lisama kõiksugu meelepäraseid lilleõisi. "Tekib ilus lillede paigutamine sellesse pesasse ja saab kena omapärase kimbu teha," lisas ta.

Kimbule soovitas Joonas lisada ka näiteks aprikoosioksi ja -õisi. "Tegelt on Euroopas päris populaarne, ma loodan, et varsti Eestis ka, et lillekauplustes müüaksegi selliseid ägedaid oksi, et ma saame oma koju kevadel tuua nuppus õied, mis lähevad ilusasti õide."

Okstest lilleseade. Autor/allikas: ERR

Teiseks näitas Joonas ka erinevatest okstest kokku pandud seadet, mille juures kasutas ta aprikoosi- ja õunaoksi ning punase paju oksi. "Nad on kõik väga dekoratiivsed. Väga lihtne on paigutada need oksad üksteisega kokku, siduda nad traadiga seadesse. Niimoodi võib igasugu põnevaid oksi sättida," rääkis Joonas. Nii nagu kaseokstest seadesse, võiks ka sinna lilli seada. "Lilli võiks panna erinevatele kõrgustele. Ei ole vaja erilist kunsti nautida, lihtsalt puhast kätetööd, puhast vett ja kõik see läheb õide. Julgesti võib metsa minna kõndima ja oksi korjama," utsitas florist.