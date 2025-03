Kevadiselt värske taimeseade õue ja tuppa valmib lihtsalt ja kiirelt

"Eelmisel sügisel me selle talvise taimekasti tegime, et kuidas üle talve miskit säiliks. Täna tahangi näidata, mida sellise kastiga peale hakata ning teha sellele kiire värskendus," ütles Floristikakooli juhataja Inno Joonas.

Joonas võttis stuudiosse kaasa nartsissid ning lisas, et need ei vaja mingit istutuspotti. Joonas mässis tavalist metsast korjatud sammalt nartsissi mullapalli ümber ning sidus traadiga kinni. "Võib siduda ka nööri või paelaga," lisas Joonas.

Talvisesse taimekasti lisas Joonas värskenduseks Muscarid. "Neid võib taimekasti mitu tükki panna ja neid ei pea isegi plastikpottidest välja võtma. Võtsin siia taimed, mis kannataksid ka väikeseid miinuskraade. Võõrasema on üliäge taim selle poolest, et saab isegi miinus viie kraadiga hakkama. Miinuskraade kannatavad ka nartsissid."

Joonas näitas kaht nartsissipotti, kus ühes potis veel õisi pole ja teises on ning andis hea nipi. "Poest ongi väga kasulik osta ilma õiteta nartsissipott, aga enne kui panna need välja rõdule või konteineristutusse, võiks panna potid kaheks-kolmeks päevaks sooja tuppa ja lasta neil õitsema minna. Kui esimesed õied on toas külge tulnud, siis väliistutuskastis õitsevad nad väga kaua, sest õues on jahedam, toas nad nii pikalt ilusad ei olekski. Ärge neile vett juurde valage, sest nad ei vaja vett ja siis nad ei kasva ka väga pikaks."

Taimede paigutuses tasuks jälgida, et oleks kõrged tipud, kus midagi liigub allapoole. "Ärge tippige neid värve ja taimi ükshaaval laiali, vaid tehke sellised ägedad grupid. Mul on kastis kolm Muscari potti, kaks nartsissipotti, grupp võõrasemasid. Tuleb kompositsiooniliselt ilusam," juhendas Joonas.

"Kui teil ei ole kodus rõdu, kuhu taimekasti teha, aga teil on olemas suured vaasid, anumad, süldikausid, siis sinna võiks panna samblapallidega nartsissid. Nii saame väga kiirete vahenditega luua ülivahva ja väga stiilse kevadise seade. Ärge kartke kasutada suuri vorme."